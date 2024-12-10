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▲2寶媽與一名藍衣女乘客因換座而在高鐵上引發潑水衝突。（圖／翻攝自Threads）

▲汪潔民在臉書上發聲，指出2寶媽做出了不當示範，更痛批抖音讓台人愈趨中國化，掀起兩極評論。（圖／汪潔民 臉書）

台灣高鐵日前一列826車次旅客因自由座問題發生糾紛，一名小孩疑似被女乘客故意用水澆濕身體，氣得該名小孩的媽媽拿礦泉水淋在女乘客頭上，引得女乘客蹲在走道上崩潰尖叫。對此資深媒體人汪潔民感嘆：「抖音讓台灣人越來越中國化。」回顧整起事件經過，台灣高鐵8日傳座位糾紛，起因是一名2寶媽帶老公和2小孩一同北上看周杰倫演唱會，在高鐵自由座車廂時，想跟小孩坐在一起，於是跟車廂內其他乘客協調要換座位，結果換座位空檔被其他女乘客坐走。該名媽媽向女乘客解釋後，自己的小孩卻被女乘客疑似故意用水澆濕身體，沒想到讓小孩情緒失控，當場脫口而出三字經國罵，媽媽也氣得拿礦泉水淋在女乘客頭上，引得女乘客蹲在走道上崩潰尖叫，大喊：「我只是在喝水，為什麼要這樣對我？」驚悚過程全程被其他乘客拍下，現場一片混亂。不過後續雙方在經過高鐵工作人員調解過後，已經相互致歉，並表示不予以提告。對此汪潔民則認為自由座並沒有所有權的問題，因此該位媽媽的做法確實給孩子做了不恰當的示範，更直言：「抖音讓台灣人越來越中國化了。」獲得部分網友贊同，不過也有民眾認為該起事件和中國化並無直接關係：「就是做錯事，跟抖音哪有連結，這樣太牽強吧」、「我很同意您所說抖音、中國化的問題，但這件事情上，真的不要太濫情了。」