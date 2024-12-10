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美國準總統川普明年1月將就職，總統賴清德指派立法院長韓國瑜擔任特使，率團訪美出席川普就職典禮。當前政壇朝小野大、三黨不過半，今年2月以來朝野對立不斷升高，韓國瑜身為立法院長，從國慶典禮、再到這次川普就職，能與賴清德密切合作、互相尊重，絕對是國家之福。只是去年選舉時，民進黨對韓國瑜極盡嘲諷，迄今也仍有不少綠委對韓國瑜擔任立法院長嗤之以鼻，如今韓國瑜竟能代表賴清德、代表中華民國，民進黨是否要還韓國瑜一個公道？2024大選競爭空前激烈，而為了搶國會龍頭，賴清德不斷喊話，不分區選票不能投給國民黨，以免讓韓國瑜當上立法院長。賴清德直言，韓國瑜若當選立法院長，會帶縣市長去中聯辦、國台辦，國際社會會認為台灣要跟中國走在一起，民主陣營勢必減少對台灣的支持。不過韓國瑜當了半年多的立法院長，這樣的狀況並沒有發生。民進黨在立法院已非最大黨，藍白常用人數優勢輾壓民進黨，韓國瑜在主持議事時，也常有民進黨立委質疑韓國瑜不公、甚至無能，無法化解朝野爭議。遠的不談，最近遞補上任的民進黨不分區立委王義川也曾說過，若當選立委，就要幫立法院長韓國瑜「酒測」，但就職典禮當天，韓國瑜對王義川說「開始酒測嗎？」引發現場哄堂大笑，王義川則是微笑沒有答覆。2024年已到年底，政治局勢今非昔比，民進黨總算認清自己是雙少數政府，如果無法與在野黨合作，執政成績只會一團糟，國家停滯不前。賴清德願意找韓國瑜赴美，雖是必然的選擇，但也算是對在野黨釋出了善意。但如今看來，當時民進黨對韓國瑜的批評、質疑、鄙視，就這樣一筆勾銷、當作完全沒發生過嗎？民進黨還韓國瑜公道，要不要先說句「抱歉」呢？