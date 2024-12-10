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▲金秀賢（左）與金智媛（右）主演的《淚之女王》成為今年戲劇熱搜冠軍。（圖／Netflix）

▲Google公布2024十大熱搜戲劇，今年台劇表現亮眼。（圖／官方提供）

▲Google公布的2024十大熱搜台灣電影，冠軍由《周處除三害》拿下。（圖／官方提供）

Google於今（10）日公布2024年度搜尋榜單，其中「十大戲劇」榜單揭曉了今年民眾最熱搜的戲劇，快速竄升排名前十部的戲劇來自台、中、韓。日前話題超熱的《影后》可能因為較晚推出，累積的搜尋量輸給了其他戲劇，因此只拿下第四名，冠軍是白洪夫婦的《淚之女王》，第二名是陸劇《墨雨雲間》，第三名則是都會類型的影集《不夠善良的我們》。從Google公布的2024十大熱搜戲劇來看，今年台劇表現亮眼，共有四部作品入榜，包括：呈現愛情、婚姻、職場真實面貌的《不夠善良的我們》；側寫演藝圈生態的《影后》；探討不同世代面對情感和慾望的《愛愛內含光》；以及延續賣座電影熱度的影集《正港分局》。韓劇則有三部入榜，冠軍是金秀賢與金智媛主演的現象級作品《淚之女王》，劇中白洪夫妻之間的牽扯拉動著台灣粉絲，戲劇紅，劇中女主角也成為了帶貨王，用過、穿過的都大熱賣。另外第八名為《背著善宰跑》，講述熱血粉絲為拯救因憂鬱症自殺的頂級明星，穿越回15年前，展開一段奇幻愛情故事，該劇也引發懷舊風潮。壓線入榜第十名的《來自地獄的法官》，劇中朴信惠突破以為的演出，成為備受矚目的韓劇。陸劇也有三部，分別是第二名的《墨雨雲間》，第五名的《玫瑰的故事》和第七名的《你比星光美麗》，三部陸劇都由實力派演員領銜主演，吸引了大量粉絲關注，主要圍繞情感關係展開，無論是愛情、家庭還是復仇，情感元素都是核心劇情。，值得一提的是，今年台灣電影也引起廣泛討論，其中以《周處除三害》最受矚目。這部改編自真實事件、重新演繹歷史典故的電影，憑海外票房創新高引發熱議，一舉成為年度搜尋快速竄升的台灣電影第一名。