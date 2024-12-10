我是廣告 請繼續往下閱讀

▲▼小嫻重拾學生生活，練樂器也學樂理，忙得很充實。（圖／小嫻臉書）

▲小嫻綁馬尾瞬間被相機捕捉，極致柳腰讓人難以忽略。（圖／小嫻臉書）

小嫻（黃瑜嫻）前年和金剛（李信樵）分手後仍待在定情地恆春生活，今年她以44歲之齡甄試考上屏東大學音樂學系，還是榜首，相當優秀，小嫻日前透露本週進入期末考備戰狀態，附上一張綁馬尾，露出水蛇腰的照片，瞬間聚焦眾人目光。重返學生生活、身分還是大學生的小嫻，凍齡外表一點也沒有違和感，她8日在粉專發文：「早啊！準備迎接期末考週！這二個禮拜會很忙喔！你星期天怎麼安排呢？來示範一下『音樂系都穿全身黑』，為什麼呢？就...學校規定嘛！」曝光的照片，小嫻左手抓起一束髮絲，正在把一頭及胸烏黑長髮紮成馬尾造型，綁頭髮的瞬間被人拍下，只見小嫻上半身只穿一件黑色小可愛，搭配同色系短裙，一小截蜂腰外露，還隱約浮現川字肌線條，體態十分傲人。據了解，小嫻年中去健康檢查，透露腰圍數字為59公分，也就是23.23吋，讓她嘖嘖稱奇：「44歲23腰，比我20歲的時候還細！」網友看到該近照輪番大呼：「音樂系的都是正妹嗎」、「青春無敵大學生」、「太瘦了」、「身材火辣」、「穿全黑演奏有一種正式又不失氣質的感覺」、「腰也太細了...」