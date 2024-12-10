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▲小朋友快樂參與活動。（圖／移民署）

▲ 移民署南區事務大隊雲林縣服務站攜手雲林縣政府文化觀光處圖書館資訊科，共同舉辦「多元文化課程－東南亞語言交換咖啡館」。（圖／移民署提供）

移民署南區事務大隊雲林縣服務站攜手雲林縣政府文化觀光處圖書館資訊科，共同舉辦「多元文化課程－東南亞語言交換咖啡館」，帶領社區民眾如同走入咖啡館般，在輕鬆的氛圍中學習東南亞語言，品嘗東南亞特色小點心。現場佈置有玲琅滿目的東南亞傳統文物，更有民眾現場穿起東南亞傳統服飾，讓現場各位徬如置身異國，在視覺、聽覺與味覺上都能感受到不同的文化、歷史與風俗民情的沈浸式體驗。本次活動邀請印尼籍陳莎莉與越南籍範氏伶等2位本署多元文化講師，講解印尼語與越南語常用基本詞彙的正確發音，讓社區民眾可以一次學會2種東南亞語言的常用詞彙，現場還有多樣特色小點心，像是印尼娘惹糕、越南綠豆糕及果凍等，民眾邊啜飲咖啡、邊看著印尼童玩的進行，還有機會穿上印尼傳統沙龍和越南奧黛等傳統特色服飾，體驗東南亞的服飾文化之美，在輕鬆的氛圍中，互動交流十分熱絡。參與活動的民眾余小姐表示，謝謝兩位老師的分享及鼓勵，收穫滿滿，也有小朋友表示穿上奧黛的那一刻，徬佛身處越南，真實感受到異國文化之美。此外，雲林縣公共圖書館現有1萬4,456冊東南亞語言及外語書籍提供借閱，歡迎有興趣的民眾踴躍借閱。雲林縣服務站站主任黃仲傑表示，感謝雲林縣政府文化觀光處協助辦理本次活動，雲林縣公共圖書館默默耕耘，至今已累積為數眾多的東南亞語言書籍，對於深化多元文化的認識與尊重，十分具有意義，彰顯平等對待新住民的精神，本站亦將持續與各單位共同舉辦多元文化活動。另外，目前警察廣播電台FM104.9頻道及Podcasts，專為新住民打造之《新住民心力量》節目，聚焦於文化差異、職業發展及婚姻議題，探討新住民融入台灣的挑戰，節目內容精采豐富，提供社會大眾認識新住民的管道，歡迎民眾追蹤訂閱，共同營造更加多元、和諧、包容、友善移民的社會環境。