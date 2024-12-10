我是廣告 請繼續往下閱讀

▲克里斯伊凡最早飾演的漫威漫畫英雄，其實是《驚奇4超人》中的「霹靂火」。（圖／摘自IMDb）

▲克里斯伊凡扮演「美國隊長」史蒂夫羅傑斯被觀眾喜愛，但再次回歸漫威影片未必還是演這個角色。（圖／摘自IMDb）

▲克里斯伊凡（左）與來自葡萄牙的女星艾芭巴普蒂斯塔結婚，揮別單身，是這幾年間人生中最大的進展。（圖 / teamcevans IG）

漫威英雄片經過疫情後聲勢下滑、票房與全盛時期有如天壤之別的挫折力圖再起，先是召回開疆拓土的元老小勞勃道尼，但要他在《復仇者聯盟》新續集中改演大反派「末日博士」，而非過去的招牌角色「鋼鐵人」。而歐美權威娛樂刊物《好萊塢報導》則證實，另一位漫威老字號英雄、前任「美國隊長」克里斯伊凡，也確定繼小勞勃道尼後回歸《復仇者聯盟》續篇，但他的戲分以及扮演的角色尚待確認。早在5年前《復仇者聯盟：終局之戰》已宣告從漫威影視宇宙「畢業」的克里斯伊凡，最早期曾在福斯拍攝的漫威漫畫改編《驚奇4超人》系列裡扮演活潑、調皮的「霹靂火」強尼，後來漫威正式成立自家的影片製作部門，他才又以「美國隊長」史蒂夫羅傑斯的角色回歸，並逐漸成為觀眾眼中史蒂夫的化身，曾經是「霹靂火」的歷史逐漸被淡忘。直到今年暑假，《死侍》系列回到漫威自家手上的最新影片《死侍與金鋼狼》中，克里斯伊凡再度登場扮演某一個時空中的「霹靂火」，嚴格來說，這才是他在暫離漫威5年後首度回到漫威影片，然而在《復仇者聯盟》系列，他就是固定以史蒂夫羅傑斯的姿態出現，只是該系列裡史蒂夫已將「美國隊長」重任交棒給好友山姆，漫威將推出的《美國隊長：無畏新世界》中也是山姆這個下一任隊長擔任主角，目前不確定克里斯伊凡在《復仇者聯盟》最新續集是會像小勞勃道尼一樣換角色，還是再度演出史蒂夫羅傑斯。漫威英雄片曾經稱霸全球票房10年，卻引起好幾位名導的公然砲轟，昆汀塔倫提諾稱扮演漫威英雄的演員不是真正的明星，他們飾演的角色才是吸引觀眾走進戲院的主因。對照克里斯伊凡在卸下「美國隊長」角色後的發展，似乎頗有幾分道理，因為他這5年來事業表現確實平平，沒有一部叫好、叫座且由他個人掛帥的新戲，倒是聲音演出的《巴斯光年》大賠錢、挑戰演反派的《灰影人》收視不差卻口碑一般，甚至還有自製自演的《真愛搞失蹤》被列入年度大爛片之林。在這幾年間，克里斯伊凡人生中唯一最值得提的進展，就是從單身漢變成人夫，還沒確定何時會生兒育女。從他的演藝事業上而言，與其說是漫威影片為了扭轉頹勢，需要找回過往的元老英雄，不如說他其實也需要有「回歸漫威」這個話題的刺激，看看能否為演藝生命再造焦點，彼此再次攜手的背後，有很多的盤算。