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韓國總統錫悅在戒嚴風波後雖躲過彈劾，但是後續的清算仍在進行，韓國國會今（10）日通過了《叛亂特別起訴法》，任命常設特別檢察官針對緊急戒嚴事件進行調查，調查對象包含總統尹錫悅、前國防部長金龍顯等官員，指控他們在宣告戒嚴的過程違反法律涉及內亂罪。對於尹錫悅不滿的聲浪延燒到其高中母校冲岩高中，為了避免遭路人指指點點，學生得改穿便服上學。對此，冲岩高中學生會今日發表聲明，強調尹錫悅40年前就畢業了，與現在學生無關，呼籲外界停止對學校和學生的批評。尹錫悅和發布戒嚴的主要官員，包含前國防部長金龍顯和行政安全部長李祥敏，都是冲岩高中的校友，此次韓國政壇「冲岩派」亂政，也讓冲岩高中在戒嚴事件爆發後，遭受池魚之殃。根據《韓聯社》報導，冲岩高中不僅接到數百通抗議電話，甚至有人諷刺應將校名改為「戒嚴高中」。為了保障學生安全，冲岩高中於本月6日向家長發布通知，允許學生穿便服至明年2月。此外，學校也向警方提交公文，要求加強學生上下學時間的巡邏。對此，冲岩高中學生會今日發表聲明表示，對於戒嚴風波引發的市民憤怒深表理解，「學生會也完全感同身受」，然而，學生會強調，總統及相關爭議人物均是40年前畢業的校友，只是曾短暫就讀於冲岩高中，與目前的在校生毫無關聯。學生會表示，事件發生後，接連出現對穿校服的學生進行辱罵，威脅以後不聘用冲岩高中畢業生，甚至打電話至教務處抗議等情況。學生會懇切呼籲，請外界停止針對冲岩高中及在校學生的批評，「幫助學生們能夠在安全的環境中追尋並實現自己的夢想」。