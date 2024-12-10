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台中警方9月間爆發的「開假單」案，目前案情持續擴大，檢調今（10）日再度發動搜索，前往台中市警局9個分局搜索並帶回23人，以及提訊前案在押的李姓巡佐。對此，台中市警察局局長李文章也強調，全力配合後續調查偵辦，秉持絕不護短、不縱放的原則，展現維持警紀的決心。台中地檢署今天表示，檢方今天指揮警政署政風室、台中市警察局、調查局台中市調查處與中部地區機動工作站等單位，兵分多路前往台中市警察局第一、第五、第六、豐原、大甲、霧峰等分局，及新竹及高雄等地警察局搜索偵辦，共帶回涉案的台中太平分局偵查隊長金桂明、員警及提訊前案在押的李姓巡佐等共24人；涉案24人皆為當時開單涉貪污圖利案的台中西屯派出所員警，其中金桂明為時任所長，全案檢警仍持續調查釐清。市警局指出，西屯派出所李姓巡佐在今年9月4日遭檢方偵辦，於民國108至112年期間疑涉製單違法案，經後續比對、分析後發現另有員警涉案，今天續由中檢指揮有關單位持續偵辦。市警局表示，今天遭偵辦員警，先前於西屯派出所任職期間涉及本案，因職務調動而調任至目前所屬單位服務，並非多個單位同時涉及本案；全案經市警局自清自檢發現後，陳報警政署政風室，並報請台中地檢署指揮偵辦。