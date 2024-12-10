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▲LOL《英雄聯盟》台灣輔助選手「蛇蛇」SwordArT，正式宣佈加盟越南VKE戰隊。（圖／VKE社群）

T1奪下LOL《英雄聯盟》S14世界冠軍後，各賽區隊伍針對新賽季的補強也如火如荼進行中，除了北受矚目的LCK、LPL之外，台灣所屬的賽區也將全面改制，並命名為LCP重新出發，而日前與中信飛牡蠣（CFO）合約結束的老牌選手「蛇蛇」SwordArT，今（10）也確定加盟越南隊伍VKE，將以輔助選手身份再戰一年。「蛇蛇」SwordArT是台灣知名職業選手，才在S10世界賽跟隨LPL隊伍SN拿下亞軍，也是當年LMS閃電狼的明星輔助，2024年春季賽前，蛇蛇回到台灣加盟CFO，與老戰友Karsa力拼再一次世界賽資格，但春夏季賽CFO磨合不順，無緣闖進世界賽。如今「電狼幫」的Maple宣佈退役，Betty持續在場上奮鬥，Karsa尚未確認下家，越南戰隊VKE正式官宣蛇蛇加盟，且並非後勤團隊，而是以選手身分拼戰，日前蛇蛇也曾在CFO影片中表示，自己還是比較喜歡當選手，現階段並未有轉職後勤的選擇。而越南的VKE戰隊，全名為「MGN Vikings Esports」，在明年展開的LCP賽事中，是越南賽區3支隊伍的其中之一，記個月前結束的S14世界賽，VKE也曾代表越南賽區進行入圍賽，VKE的老闆Sofm也是蛇蛇S10拿下世界賽亞軍時的隊友。