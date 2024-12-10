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行政院長卓榮泰今（10）日出席「2024行政院長與商業領袖座談會」，中華民國全國商業總會理事長許舒博會後表示，針對產業缺工問題，行政院已經要求勞動部在過年後提出配套措施，卓榮泰也拋出新想法，也就是可以同意服務業開放移工，但是前提是要優先幫本國勞工加薪。許舒博表示，今年是一年一度的商業團體與院長的會面，商總平常都會與各部會有協調會議，但由院長出面一些跨部會問題才得以解決，今天因為時間有限，會中帶來63議案，但真正有實質討論只有18案。其中一項重要議案就是產業缺工問題，他表示，因為勞動部長洪申翰剛上任，卓榮泰要求勞動部在過年後提出一套完整配套措施，解決產業鏈缺工問題。其中，行政院也提出新想法，也就是要同意服務業開放移工有一個前提，那就是本國籍勞工薪資必須提升，提高了才會願意開放移工申請；具體作法還要等到洪申翰提出配套。許舒博補充，勞動部對於全台7到8萬名逃跑移工，也要思考如何讓這些人出面不再躲藏，讓逃跑移工正常化，留下來繼續投入產業界，這需要研議如何修法。他強調，對於在地深耕10年、20年的在台資深移工，技術已經成熟，也不要因為時間到了就把人家趕走，台灣宛如變成培訓基地，因此勞動部也正考慮如何延長這些移工台工作年限。至於觀光議題，許舒博轉述，卓榮泰雖然當初有禁團令，但實際上並沒有禁止，已開放1000多個觀光團赴中旅遊。因此，他也呼籲中方能相對開放中客來台旅遊，這部分大家都不需要找理由，「要開放、要交流就走」。