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▲梁在雄曾發聲表示：「關於醫院所發生的事，本人和所有醫療團隊都無法掩飾沉痛的心情，對於失去家人並陷入悲痛的遺屬，我們誠摯的表達歉意。」但不承認醫療疏失。（圖／梁在雄IG）

韓團EXID成員哈妮（Hani）2022年跟精神科醫生梁在雄交往，2人原定9月結婚，卻在當月爆出梁在雄的診所「醫死人」事件，小倆口婚禮暫時延期；哈妮日前跟EXID成員率智、正花、LE、慧潾出席前經紀公司「Banana Culture」員工的婚禮，哈妮疑似觸景傷情，祝歌唱到一半轉頭擦淚，引來熱議。梁在雄為韓國知名的精神科醫生，日前所屬的醫院爆出醫療糾紛，消息指出1名30歲女病患因對減肥藥成癮而上診所就醫，住院治療後卻腹痛不已，期間她在房裡多次敲門求救大喊，卻被院方置之不理，後續護理師僅進門餵藥未做急救，甚至拿繩子將患者的四肢綑綁起來，最後導致女病患暴斃身亡。而這一消息，是在患者死亡2個月後才被曝光。事件爆發後，傳出梁在雄先前對此都不聞不問，甚至在病患死後4天，仍開心上節目宣布結婚喜訊。病患家屬痛批梁在雄清楚知道家屬的聯絡方式，卻從未主動道歉，甚至避不見面，他們只能透過律師協商，直到事件被媒體曝光，梁在雄才開始有所行動，冷血行為慘遭外界炎上。許多人認為2人在當時宣布結婚是不尊重逝者和家屬的行為，該事件越演越烈，梁在雄終於發聲提到對於發生的憾事感到痛心，向逝者表達敬意，但不承認醫療疏失，也決定延期與哈妮的婚禮。事隔2個月，哈妮終於露面，她跟EXID成員出席前東家「Banana Culture」員工的婚禮，還誠意十足的為新娘新郎獻唱EXID的金曲《Up & Down》，卻發現哈妮唱到一半突然落淚，讓人猜測她是否觸景傷情才悲從中來，雖然未經官方證實，依然引起諸多的聯想。