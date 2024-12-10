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▲藝人姚元浩（左起）、卜學亮及郭泓志今（10）日出席全新旅遊實境節目《全明星出發吧！》記者會，卜學亮透露張小燕身體狀況良好，而對昔日搭檔黃子佼遭判刑一事，他苦笑回應：「我們大家都沒有再打擾人家了啦！也不太對這件事發表意見」。（圖／好看娛樂提供）

▲藝人姚元浩今（10）日出席全新旅遊實境節目《全明星出發吧！》記者會，透露自己與卜學亮、郭泓志危機處理都很強，且手機電話簿打開全台灣都有友人相挺，可說是不怕任何突發狀況。（圖／好看娛樂提供）

▲藝人卜學亮今（10）日出席全新旅遊實境節目《全明星出發吧！》記者會，特別澄清與姚元浩不合傳言：「那都是節目效果，跟元浩要長時間相處，他像個孩子，做什麼都要做到極致」。（圖／好看娛樂提供）

藝人卜學亮、郭泓志及姚元浩今（10）日出席全新旅遊實境節目記者會，三人繼《我的明星村長》後再度合作，各司其職擔任領隊發揮專長，姚元浩曾發問製作人「為何有這個組合？」原來是因為三人擁有截然不同的個性，期待迸出新火花。然而，卜學亮今（10）日被問及恩師張小燕日前身體不適近來恢復如何？他透露對方身體狀況良好，昨日還一起吃飯，隨後其又被問到昔日搭檔黃子佼遭判刑8個月一事，卜學亮苦笑回應：「我們大家都沒有再打擾人家了啦！也不太對這件事發表意見」，一旁的郭泓志及姚元浩也急跳出來轉移話題。爾後，卜學亮又被問到昔日搭檔黃子佼遭判8個月徒刑一事，「是否有關注對方？」卜學亮立刻苦笑回：「我們大家都沒有再打擾人家了啦！也不太對這件事發表意見」，語氣十分禮貌，不願多說的態度看來也是顧及對方心情，這讓一旁的郭泓志及姚元浩趕緊搭話轉移焦點，逗趣又默契十足的互動足見好感情不僅在節目中展現，連私下都非常力挺彼此，讓人更加期待三人會迸出什麼樣的新火花。卜學亮、郭泓志及姚元浩擔任菜鳥領隊安排客製化的行程給貴賓，相處過程中難免意見不同、產生分歧，加上卜學亮與姚元浩昔日合作《我的明星村長》傳出不合傳聞，對此，卜學亮表示：「那都是節目效果，跟元浩要長時間相處，他像個孩子，做什麼都要做到極致，最後自己累到睡著，像他很注重環保，會要求製作單位準備環保餐具，也間接影響我們，而郭泓志不是演藝圈出身，常常默默付出不搶鏡頭」。而一旁的姚元浩也補充說，三人危機處理都很強，且手機電話簿打開全台灣都有友人相挺，可說是不怕任何突發狀況，一旦景點不如預期，製作單位會直接放棄，馬上可以有備案，同時，三人也讚道目前來賓相當滿意，行程安排也十分恰當，「旅行團不趕行程、想上廁所隨時安排，便利店補貨也沒問題！有些好玩的行程，郭泓志甚至會帶小孩再去一次」！三人也分享在《全明星出發吧！》最大的收穫，姚元浩表示，看到參與行程的友人發自內心的笑容，感到很滿足，卜學亮則打趣說，「開會時製作人就說這是吃喝玩樂的節目，其實首錄那天，我帶著懷疑，覺得哪有那麼好的事？肯定是製作人騙人！」後來也不禁投入其中，十分享受，而郭泓志則是已帶家人們比照辦理出遊行程，更放話迫不及待想帶「整個中華隊一起出遊」。《全明星出發吧！》旅行團即將於12月14日起晚上8點在台視、15日起晚間8點在八大綜合台開張大吉。