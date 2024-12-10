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▲農糧署輔導全國47所國小辦理「食米學園」計畫，績優學校獲頒獎表揚。（圖／農糧署提供）

農糧署輔導全國47所國小辦理「食米學園」計畫，鼓勵學校結合在地資源，將米食教育融入課程及課外活動，並透過學校與家庭及社區之橫向連結，讓超過8000名學童深耕以米為主食的飲食習慣，進而認識臺灣優質好米，並見證食米教育是均衡飲食扎根的重要一環，。為鼓勵積極推動食米學園的學校，本年度依各校執行教學性、連結性、創意性、執行性及效益性等進行評鑑，其中連續四年評鑑績優的臺南市東山國民小學、桃園市新街國民小學、宜蘭縣順安國民小學獲頒為食米學園標竿學校，評鑑績優學校由花蓮縣大禹國民小學、宜蘭縣岳明國民中小學、新北市板橋國民小學、彰化縣螺陽國民小學、臺中市成功國民小學、南投縣北投國民小學獲獎。另教學潛力學校由苗栗縣中山國民小學、彰化縣芙朝國民小學、新北市中正國民小學拿下。食米學園推動由基本知識融入教學課程，導入食物體驗，更有學校與日本、韓國及納米比亞等國家學童透過菜單分享及營隊互動等方式，交流多元米食文化，提升學童國際視野。「食米學園」是以國小學童為對象，主要是這個年齡層的學生是飲食習慣養成的關鍵期，學童對新知識學習能力及食物好奇心強。今年入圍複評的國小共12所，榮獲標竿學校的桃園縣新街國小，有4成以上班級每天飯菜吃光光，高年級同學更自製米蛋糕義賣，將所得捐予花東震災專戶。此外，臺南市東山國小帶領孩子製作糖霜米餅乾，於母親節送給媽媽，讓家長感受食米教育帶來的溫暖。宜蘭縣順安國小食米教育為全校共同參與，每場次活動都是全年級共同學習，本學期營養午餐學生平均食米量提高至85g以上。參與食米學園計畫的每位學童，透過課程由不同角度學習與實地體驗，培養互助合作的好品格，從小建立健康飲食與喜愛吃飯的好習慣。農糧署表示，食米學園計畫自105年推動至今，因消費型態改變歷經多次轉型，參與學童累計超過6萬名，今年全國有1200場次米食課程，透過食米教育課程，讓學生及家長認識台灣優質好米，見證食米教育是均衡飲食扎根重要一環，讓孩子從學校教育開始，落實家庭生活飲食，提升國人對國產米食的喜愛。