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民眾黨主席柯文哲因涉弊遭押，外傳相關起訴書近期可能出爐，柯文哲妻子陳佩琪則連日發文護夫；資深媒體人陳敏鳳今（10）日在《震傳媒》接受資深媒體人康仁俊網路節目《新聞！給問嗎？》專訪時直言「她就是一個法盲。」；康仁俊則說，她以前只強調柯文哲不知道，但現在卻質疑簽公展文有沒有罪，代表她已經心裡有底，「柯文哲會有罪。」陳佩琪8日發文指出，柯文哲跟她說，他在京案中只簽一紙公展文，該不該給容積等則交專業委員會決定，此後未再過問，有何證據指柯文哲「用各種手段多次招（召）開都委會、促成京華城改建案擴增」，又說他「涉違背法令」。陳佩琪也說，若簽下去就是五年以上圖利重罪的公展文，公務體系為何層層送到市長室，構陷市長入罪？她不相信台北市公務員會集體法盲，送個簽下去就五年徒刑以上的公展文給市長簽，「我深信他不知道簽公展文會有罪，若知道簽下去就是五年以上的牢獄之災，怎麼會簽呢？」陳佩琪9日深夜再發文稱，就京華城案而言，都委會是「實際負責人」，市長指是「名義負責人」，法律上要先釐清都委會有沒有圖利或收賄，若有就再往上查、甚或有無與市長有關，若實際負責人（都委會）沒違法，卻說名義負責人（市長）違法，藉此羈押四個月不放人，「這不是政治辦案，什麼才叫政治辦案？」康仁俊指出，柯文哲之前談北市府都委會執秘邵琇珮，稱不能把責任全推給她，陳佩琪最近的發文，只是把邵的名字換成柯，大喊「為什麼蓋個章就有罪？」陳敏鳳直言，「陳佩琪的話其實不用回答，她就是一個法盲，我們就不用理她。」康仁俊表示，陳佩琪身為柯文哲的老婆，講任何話、做任何事都可以理解，但她作為這個案子的證人之一，她的每句話就變得很重要，因為不斷揭示他們家的金流，「我不覺得她（陳佩琪）亂寫，她又回到柯文哲的說法『為什麼這麼多人只有邵琇珮？』陳佩琪的說法則是『為什麼只有柯文哲？』」陳敏鳳說到，陳佩琪去作證了三次，檢方看似沒有要為難她，因為沒有轉為被告，「我覺得她就是一個完全相信老公，對這些亂七八糟的事完全不知道，就是做她小兒科醫生的人，檢方對她已經是一種很大的仁慈了。」陳敏鳳續指，陳佩琪對於柯文哲交給她的錢，可能沒有詳細詢問，柯文哲可能也保護她，要她買房子可能就給她補助款，這是合法的錢，至於其他可能的不法金額，「我覺得柯文哲完全沒有陷害家人，他完全是陷害他辦公室的人。」康仁俊則說，今天看週刊是越寫越細，連硬碟的廠牌都有，如果民眾黨一直攻擊檢方洩密，這就代表「你認為這件事應該有，但你怎麼可以說出來？」民眾黨的態度在變，陳佩琪的態度也有所不同，她以前強調柯文哲什麼都不知道，但現在卻質疑簽署公展文有沒有罪，代表她已經心裡有底「柯文哲會有罪。」