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▲李雅英昨（9）日出席快閃店粉絲見面會，吸引大批粉絲到場。（圖／李雅英IG）

▲李雅英為10大啦啦隊中的第5名，她透露自己會繼續加油。（圖／李雅英IG）

啦啦隊女神李晧禎先前無預警宣布提前終止合約，將離開台灣，李雅英過去和李晧禎同是富邦球團的外援，昨（9）日出席快閃店粉絲見面會，被問及此事，坦言和對方有很深的情感，「皓禎是一個非常努力、又非常漂亮的朋友，所以我相信無論她在哪裡，都一定會受到大家的喜愛。」直言最重要的是李晧禎能幸福快樂，「非常尊重皓禎的決定。」接下來聖誕節、跨年要到了，李雅英預計還是會在工作中度過，「如果聖誕節的行程允許，我會盡量留在台灣，通過直播和粉絲們互動。至於跨年，我希望可以在台灣度過。」一直到新年她才會回到韓國，「第一天能回到韓國和家人一起迎接新年。」愛家的李雅英透露，「我平時習慣盡量把一年的最後一天和新年的開始，留給家人一起度過。」李雅英先前上節目《小姐不熙娣》引起廣大迴響，她也提到對主持人小S的印象，「她直率又自然的主持能力，我真的覺得非常厲害！」她期許自己也能透過努力學習中文，讓粉絲看見她更真實的一面。《網路溫度計DailyView》先前曝光2024年中職啦啦隊員討論度TOP 10，李雅英被評選為第5名，第1名則是李多慧，她得知排行，立刻開玩笑說：「哇！看來未來還有更多成長的空間呢！」她坦言自己能夠入榜非常感謝，「我會繼續努力，爭取更好的表現。」接下來她也會不斷前進，挑戰拿下第一名，「到那天為止，我一定全力以赴，加油！」