▲中市府召訓350名備役替代役強化射擊訓練(圖／民政局提供2024.12.10)

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▲台中市後備第一旅教官講授槍枝射擊流程和要領(圖／民政局提供2024.12.10)

國衛民人人有責！台中市政府(10)日在成功嶺營區舉辦113年第3梯次替代役備役役男射擊訓練演訓召集，共召訓350名備役役男實施實彈射擊訓練。民政局長吳世瑋表示，後備戰力是國防量能不可或缺的一環，為強化備役役男民防支援能力，期透過射擊基礎課程及實彈射擊訓練，讓役男感受戰場情境，增進戰技基礎能力，建立自我防衛能力，提升全社會防衞韌性。今射擊訓練演訓召集在成功嶺營區登場，由民政局副局長彭岑凱代表市長盧秀燕主持開訓，召訓人員統一身著召訓背心，展現備役役男精神抖擻的士氣，並由台中市屯區編管中心秘書詹彥峰遞交交接名冊給彭副局長，350名備役役男全員準時到齊，彭副局長對全體召員以行動展現對國家、對社會的責任感，表示肯定和感謝，並勉勵大家認真學習，遵守靶場各項安全規定，確保實彈射擊安全。彭副局長表示，內政部為提升替代役役男戰力，自去年3月起將槍枝基本課程及實彈射擊訓練納入替代役新兵基礎訓練，並於今年起針對退伍的備役役男實施射擊訓練演訓召集，期盼藉由射擊訓練讓役男感受戰場情境，適應戰場環境的變化，增進戰技基礎能力，除賦予大家新的民防使命外，期盼在緊急情況下，適時支援災害防救等軍事勤務及維持社會運作，提升全社會防衛韌性。民政局說明，此次實彈射擊訓練由台中市後備第一旅全力支援訓練，上午課程包括「全民國防教育」、「射擊基本課程」及「模擬射擊」，讓役男在進行射擊預習，熟練槍枝射擊流程和要領；下午課程則進行「實彈射擊」， 安全規定下達後，備役役男配戴厚重頭盔、著防彈背心及耳塞，掌握射擊要領，完成18發步槍實彈射擊。民政局表示，保家衛國不是口號，平時演訓非常重要，市府今年實施為期3天的EMT-1繼續教育，至今已召集3梯次、共923名，並在成功嶺營區辦理3梯次實彈射擊訓練共召集585員，績效斐然。此外，今年召集類別也增加消防局的「防災救護」、警察局的「治安維護」等，藉此強化役男民防專業技能，建立應變能力，成為國家緊急救護的重要支援能量。今日活動，民政局副局長彭岑凱、西屯區長陳寶雲、沙鹿區長張世祺、清水區長蔡慶生、大雅區長林麗蓉、太平區長許貴芳、霧峰區長張慶庸、外埔區長葉聯慶、神岡區長梁益明、台中市後備第一旅唐旅長、台中市市區編管中心秘書林偉專、山城編管中心秘書謝孟緯及屯區編管中心秘書詹彥峰等人均到場。(臺中市政府民政局 廣告)