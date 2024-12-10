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▲日綜貼出這張舊照，把IU標記成Anton的媽媽，讓粉絲覺得超離譜。（圖／翻攝自X）

▲IU和Anton認識多年，經常以「姐弟」互稱。（圖／IU、RIIZE IG）

韓國男團RIIZE成員Anton（李燦榮）是韓娛著名星二代，從小因為父母關係就認識很多藝人，包含「國民妹妹」IU。兩人在Anton還是小男孩時曾留下珍貴合照，但近日卻被日本綜藝節目烏龍報導，把這張照片標記成Anton的「母子照」，誤把IU當成Anton的媽媽沈惠珍，讓IU粉絲超級傻眼，氣炸直呼：「太誇張了吧？」近日一檔日本綜藝節目播出有關韓國男團RIIZE的內容，放出了一張Anton小時候的照片，與他合照的是女歌手IU，但節目單位卻誤把IU當成Anton的媽媽，在圖片上標記了「母」字。烏龍畫面播出後，立刻在X上引發討論，不少網友都拍下該畫面PO文，痛斥電視台實在太誇張了，怎麼會完全沒有查證就做出如此失禮的判斷。IU粉絲看了也紛紛留言，「這是一個完全不能信任的節目」、「居然把31歲的IU當成20歲Anton的媽媽」、「明明兩個人看起來都很青澀」、「這是一檔認真的節目嗎？」不過也有網友一笑置之，認為IU本人看到或許也會笑出來，要大家不必太認真。目前播出該節目的日本富士電視台（フジテレビ）並未做出道歉或其他回應。而Anton的媽媽是南韓演員沈惠珍，爸爸則是音樂人尹尚，從小因為父母的關係，Anton就認識了很多演藝圈前輩，當時他要從SM娛樂出道，也引發不小話題。而Anton和IU的好交情早就不是祕密，Anton曾分享兩人認識是在14年前，當時的Anton不過才6歲，後來Anton出道後也有去看IU演唱會，並進到後台跟IU合照，害羞地說：「能以這樣的前後輩身分見面，真的真的真的感到非常榮幸。」