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國防部昨日表示，共軍宣布9日起至11日，於浙江及福建以東一帶空域，開設7處空域保留區，各界關注中國是否會在總統賴清德出訪返國後啟動「聯合利劍-2024C軍演」。國防部官員今（10）日表示，共軍將「非軍演」模式常態化，至今遲遲未宣布舉行軍演，目的就是為了要降低國人、國軍的警戒心。國防部今日例行記者會，吸引大批外媒關注中共是否會在賴清德總統返國後實施軍演，情次室次長謝日升中將表示，中共劃設的空域保留區刻意避開國際航路，從上海一路到福建西南邊，總長大約1000公里，延伸到第一島鏈跟西太平洋以東，國軍主要防範的是中共由訓轉演、由演轉戰。外媒詢問有接到中共軍演預告嗎？謝日升回應表示，目前沒有接獲到官方或中共軍方宣告軍演，都在常態性訓練狀態，但常態性訓練下可以動用這麼大規模兵力跟範圍，這樣的訓練會對周遭國家可能帶來影響跟衝擊。媒體追問中共為何不宣布軍演，謝日升表示，中共之所以不宣布軍演，主要目的是為了要降低國人、國軍的警戒心，接下來出現在台灣周圍的時候，感覺上讓我們措手不及，國防部立場就是不可以讓這種事情發生，所以中共不管用什麼態度、是否宣布舉行軍演，只要看到了相對的敵情，就必須要做出因應的作為。賴清德上週完成總統任內第一次出訪友邦行程，期間更過境美國夏威夷與關島，外媒詢問中共這次軍事動作是否與賴清德出訪與美國即將政權交替有關？謝日升回應說，目前中共的作為是否因為賴清德回國，不需要幫中共回答，他們的確造成周圍國家關切及不安，至於中共要拿什麼事情來連結，那是他們的事，不需要幫中共回答，他們的確造成周邊國家關切與不安。謝日升說，至於中共要拿什麼事情來連結，那是他們的事，但是國防部觀察到，中共經常要讓民眾相信，「如果我們不做什麼，他們就不做什麼」，不應該掉進中共錯誤邏輯所形塑出來的軍演理論，國防部要做的是看到實際狀況後做應處。國防部發言人孫立方補充表示，基本上中共目前所採取的脅迫性行動，其實從來不是因為某一個人、或是某個政黨的主張，中共基本目的就是透過極權的方式對區域秩序和平態勢造成挑戰，這是非常清楚的。