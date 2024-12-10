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民眾黨7日舉行黨代表選舉，外界指立委黃珊珊與立委黃國昌的黨代表勢力佔上風，前立委蔡壁如則拿下15席，這次選舉將牽動明年中央委員和中評委選舉；資深媒體人陳敏鳳今（3）日在《震傳媒》接受資深媒體人康仁俊網路節目《新聞！給問嗎？》專訪時表示，黃國昌確實在民眾黨支持者中較有號召力，但是對中間選民來說，黃珊珊的路線對民眾黨的未來才最有利。民眾黨代表選舉明天將正式公布結果，黨內高層透露，現在黨內可分為三股勢力，由黃國昌、黃珊珊的「黃派」獲得較多席次，尤其該派系在選前動作不斷，將有望劍指黨主席大位，甚至掌握2026年地方大選主導權，也力求在明年中評委改選後讓黃珊珊復權，但根據選舉結果，保柯派的勢力依舊不容小覷。對此，康仁俊問到，外界指民眾黨這次黨代表選舉影響到明年的中央委員和中評委選舉，所以才會有派系問題，「但妳覺得真的有差嗎？」陳敏鳳直言，基本上沒差，因為黨代表選後依舊是民眾黨主席柯文哲主導，若柯文哲之後還被關押，也會有一些家臣去詢問柯的意見。陳敏鳳認為，黨代表選到最後，還是那幾個人來決定，如果柯文哲明年初確定獲釋，對民眾黨就幾乎沒有影響，如果柯文哲繼續被關押，那就是另一回事，屆時這些人當中是由誰來領導，才會有後續影響。康仁俊追問，民眾黨現在會不會有人「挾天子令諸侯」？陳敏鳳說，「就陳智菡啊！」並認為民眾黨立院黨團陳智菡只要管得了民眾黨秘書長周榆修就足夠；她舉例，周榆修日前在專訪中提及，會再討論是否廢除不分區的「2年條款」之後，「被陳智菡罵了一頓，因為這會影響陳智菡當不上立委」，因此周榆修隔天就改口稱2年條款沒有改變。康仁俊質疑，陳智菡與周榆修都是外界所稱的「黨中央派」，但是無法知道這些人有多少民意基礎、對民眾黨的發展出了多少力，該派系所有的議題的回應跟發想，看起來都只以「守著柯文哲」為中心；陳敏鳳則認為，從立法院的表現來看，黃珊珊路線對於民眾黨才是最有利的。陳敏鳳解釋，相較於黃珊珊，黃國昌確實在民眾黨支持者中較有魅力，但是對中間選民來說，「我跟國民黨不一樣、跟民進黨也不一樣」，這種路線才是大家要支持的第三勢力，「而不是一昧地跟的藍營」，認為黃國昌過去在時代力量是跟著綠營，如今在民眾黨就跟著藍營，從來就沒有主導性，這無法帶領所謂的第三勢力往前走。陳敏鳳質疑，若是由黃國昌在小草當中的魅力，來補足黃珊珊號召力，但是雙方的路線根本就不一樣，這二人無法合作；她認為，若黃珊珊聲量足夠大，中間選民就可能會支持民眾黨繼續在國會扮演關鍵少數，否則如果是黃國昌，「國民黨說什麼，他就講什麼」；她還提到，「黃國昌只會出一張嘴」，其2016年能當上立委是因民進黨支持，這屆也是靠進民眾黨不分區。康仁俊補充，黃國昌能夠號召「蔥粉」，但是在組織上缺乏實質幫助，黃珊珊在2022年台北市長選舉結束後，就在全台灣舉辦簽書會，「那就是在做組織」；陳敏鳳贊同並強調，這說明黃珊珊是有選舉經驗的人，也在親民黨有足夠資歷，在這次黨代表布局選舉上，黃珊珊私下也還是有運作自己在黨內組織，而黃國昌基本上仍未參與黨務。至於外傳「黃派」在民眾黨代表選舉中獲得較多席次，陳敏鳳也質疑，「黃國昌跟黃珊珊真的是一派嗎？」她看起來不大像，且有報導指「明年中評委改選後讓黃珊珊復權」，說明黃珊珊被停權後，對黨務似乎還是很有興趣，「搞不好真的會解套（指復權）。」康仁俊也說，如果連柯文哲都可以「被請假」，黃珊珊被復權也沒有什麼問題。