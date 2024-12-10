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▲蔡其昌在個人社群網站上分享兩張分別由陳傑憲和林家正作為主角的12強主題的「長輩圖」。（圖／取自蔡其昌threads）

▲蔡其昌在個人社群網站上分享兩張分別由陳傑憲和林家正作為主角的12強主題的「長輩圖」。（圖／取自蔡其昌threads）

世界棒球12強賽成為「2024年Google台灣10大快速竄升關鍵字」，全台灣陷入棒球熱。12強中華隊領隊兼中職會長蔡其昌今（10）日也在個人社群網站上分享兩張「長輩圖」，直言「棒球已出圈」，受到這股熱潮的球迷朋友往上蔓延。今天蔡其昌在個人社群網站上分享兩張分別由陳傑憲和林家正作為主角的12強賽主題「長輩圖」，並寫道，「看到這些貼圖，我可以確定12強冠軍已經讓棒球出圈，而且已經從年輕人往上漫延，全民挺棒球。」今年的世界12強賽，中華隊一舉擊敗日本奪冠，出色的表現讓棒球火出圈，「世界棒球12強賽」是2024年Google「台灣10大快速竄升關鍵字」的第10名。至於陳傑憲、林家正和林昱珉則竄升上「2024 Google十大快速竄升台灣棒球選手」前5名，人氣可見一斑。1.周思齊2.陳傑憲3.林家正4.陳致遠5.林昱珉6.潘威倫7.葉保弟8.曾頌恩9.鄧愷威10.郭嚴文我國在上屆世界12強賽事中，突破歷史首次前進6強複賽並獲得第5名。本屆中華隊在預賽即以4勝1負分組第2名成績晉級4強複賽，再度突破上屆成績，並在4強複賽中靠著優異的投打表現擊敗美國，前進至冠軍戰。2024 第三屆WBSC世界棒球12強賽，中華隊在冠軍戰對上日本，全場靠著林昱珉、張奕、陳冠宇及林凱威4位投手優異的表現，僅被敲出4支安打，強勢封鎖日本的打線，並靠著林家正的陽春全壘打及陳傑憲的3分全壘打，終場以4：0拿下勝利，勇奪冠軍，不僅是我國首次於世界12強賽拿下冠軍，也是我國在一級賽事史上首次拿下冠軍，隊長陳傑憲拿下賽會最有價值球員。