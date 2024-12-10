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▲台中市長盧秀燕5月到新加坡體育局取經，盼為台中開創「演唱會經濟」。（資料畫面／台中市政府提供）

中華職棒會長蔡其昌挑起台中興建大巨蛋話題，短短兩天全國熱議，市長盧秀燕也積極回應這股新聞熱潮，半路還殺出彰化縣長王惠美「鄉親喊話」。事實上中華棒球協會理事長辜仲諒已多次與中市府溝通，盧秀燕疫後第一次出訪，到國際知名的新加坡國家體育場參觀，都是為了這顆蛋。至於由地方政府自己蓋或由球團主導，兩者各有利弊，考驗著盧秀燕的智慧。台灣第二顆巨蛋的話題，蔡其昌像擠牙膏般，每次受訪就多點進度，事實上丟出來的「建議」多是已掌握的資訊，例如今（10）日受訪表示，如果要蓋第二顆大巨蛋，千萬不要地方政府自己蓋，應交由球團設計規劃，以球團與球迷的實際需求，讓球場設備多元化，其實是為習慣主導開發案的霸總架樓梯，但身為台中大巨蛋的關鍵人物，辜仲諒並不急著發聲。蔡其昌還順道一提「改善地方棒球場是推動棒球發展重要基礎」，言外之意就是，修繕被抱怨不已的洲際棒球場硬體設施，才是台中市政府當務之急。也讓欣見愛護國球不分藍綠的球迷，又嗅到一絲政治恩怨的味道。盧秀燕這邊也沒閒著，兩天內兩度針對台中大巨蛋進度發言，不僅掌握主導性，也展現功力降低失言風波產生的負評。其實台中大巨蛋鴨子划水甚久，只是在台灣隊奪得冠軍之前，未受到相對程度的重視，中華棒球協會理事長辜仲諒3月20日到市府出席「台中台壽霸龍成棒隊」全新視覺記者會時，傳聞曾針對地點及孵蛋相關問題，當面和盧秀燕交換意見。大巨蛋該以何種方式營運？或乾脆如蔡其昌建議，由球團自己來蓋，市府一直在評估。今年5月盧秀燕疫後首度出訪，短短3天的新加坡行程，就安排參訪可容納5萬5,000人，已舉辦過五月天、酷玩樂團、紅髮艾德、泰勒絲、火星人布魯諾等國際巨星演唱會的新加坡國家體育場。當時市府表示，除了解體育場興建源起、硬體結構設計、人潮動線與疏散經驗，更盼參考營運管理模式，作為未來台中巨蛋參考。唯已經動工的台中巨蛋，主場館僅能容納1.5萬人，根本不符合大型演唱會規模，盧秀燕參訪目的一直都是大巨蛋。但新加坡方並未對盧秀燕勾勒美好願景，還很誠實的道出經營困境，即使有國際性演唱會，若無法多元利用，維運還是相當辛苦，這對不諳商業操作、習慣「依法管理」的公部門，將是艱難考驗，這也是蔡其昌今天再丟一球，提醒「千萬不要地方政府自己蓋」的原因。盧秀燕深知市府困境，從她昨天說容納5萬人以上，今天又改口說3、4萬人規模，還提到現在的雙巨蛋將花掉市庫100多億，大巨蛋至少要4、500億，亦可窺出中市府主導此案的機率不高。即便由球團主導、市府協助的可能性較大，但催生大巨蛋的功勞，仍會記在盧秀燕頭上。