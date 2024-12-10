2024-25東亞超級聯賽「澳門經典賽」明（11）日在新濠影匯登場。新北國王將再度碰上澳門黑熊，國王當家球星林書豪接受訪談時表示，「來到這裡打球讓我想到湖人時期在拉斯維加斯比賽的時候！」
林書豪提到，過去在NBA時期也曾於拉斯維加斯打球，如今與東超在澳門新濠影匯綜藝館的比賽，讓他回想起為湖人效力時的經歷。「那時候我們在MGM打比賽，我們直接從房間走下去球場，非常特別的感覺。」林書豪形容，這種比賽氛圍有趣且獨特，但同時也強調「來這裡不只是享受環境，更是要確保工作做到位。」
「澳門經典賽」與過去東超客場經驗的不同
談到「澳門經典賽」，林書豪表示這次比賽氛圍和上賽季的客場經驗相似，但更加特別，因為球隊來到澳門是為了挑戰自己的極限。他強調，這樣的賽事是一次難得的檢驗機會，可以透過與強隊對決看出球隊是否有所進步。
國王明天的比賽時間訂於晚上9點10分開打，林書豪笑稱：「可能需要多睡一點，也喝更多咖啡，希望澳門的咖啡真的很厲害！」他認為適應比賽時間是球員職業生涯的一部分，但保持體能與精神集中仍是最重要的關鍵。
國王與黑熊的再度對決
在上一場對陣澳門黑熊的比賽中，新北國王不敵對手，而林書豪也對自己的表現感到不滿意，「我們前六場比賽（包含P. LEAGUE+和東超）輸了三場，開局確實不夠理想，但現在我們逐漸找到了節奏。」他特別提到，黑熊是一支實力強勁的球隊，國王隊在上次對決中被對手「輕鬆打爆」，因此本場比賽將是一次重要的機會來檢驗球隊的成長和調整成效。
林書豪表示，明天的比賽是一個珍貴的機會，可以通過再度對陣黑熊來檢視球隊的進步。「這是一場挑戰，但同時也是一場充滿期待的比賽，我們希望用更好的表現來證明自己。」
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「澳門經典賽」與過去東超客場經驗的不同
談到「澳門經典賽」，林書豪表示這次比賽氛圍和上賽季的客場經驗相似，但更加特別，因為球隊來到澳門是為了挑戰自己的極限。他強調，這樣的賽事是一次難得的檢驗機會，可以透過與強隊對決看出球隊是否有所進步。
國王明天的比賽時間訂於晚上9點10分開打，林書豪笑稱：「可能需要多睡一點，也喝更多咖啡，希望澳門的咖啡真的很厲害！」他認為適應比賽時間是球員職業生涯的一部分，但保持體能與精神集中仍是最重要的關鍵。
國王與黑熊的再度對決
在上一場對陣澳門黑熊的比賽中，新北國王不敵對手，而林書豪也對自己的表現感到不滿意，「我們前六場比賽（包含P. LEAGUE+和東超）輸了三場，開局確實不夠理想，但現在我們逐漸找到了節奏。」他特別提到，黑熊是一支實力強勁的球隊，國王隊在上次對決中被對手「輕鬆打爆」，因此本場比賽將是一次重要的機會來檢驗球隊的成長和調整成效。
林書豪表示，明天的比賽是一個珍貴的機會，可以通過再度對陣黑熊來檢視球隊的進步。「這是一場挑戰，但同時也是一場充滿期待的比賽，我們希望用更好的表現來證明自己。」