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▲林書豪代表新北國王出征東超聯賽「澳門經典賽」。（圖／林書豪臉書）

▲新北國王當家球星林書豪。（圖／新北國王提供）

2024-25東亞超級聯賽「澳門經典賽」明（11）日在新濠影匯登場。新北國王將再度碰上澳門黑熊，林書豪形容，這種比賽氛圍有趣且獨特，但同時也強調「來這裡不只是享受環境，更是要確保工作做到位。」談到「澳門經典賽」，林書豪表示這次比賽氛圍和上賽季的客場經驗相似，但更加特別，因為球隊來到澳門是為了挑戰自己的極限。他強調，這樣的賽事是一次難得的檢驗機會，可以透過與強隊對決看出球隊是否有所進步。國王明天的比賽時間訂於晚上9點10分開打，在上一場對陣澳門黑熊的比賽中，新北國王不敵對手，而林書豪也對自己的表現感到不滿意，「我們前六場比賽（包含P. LEAGUE+和東超）輸了三場，開局確實不夠理想，但現在我們逐漸找到了節奏。」他特別提到，黑熊是一支實力強勁的球隊，國王隊在上次對決中被對手「輕鬆打爆」，因此本場比賽將是一次重要的機會來檢驗球隊的成長和調整成效。林書豪表示