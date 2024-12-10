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▲2024轟動全球的《黑神话：悟空》，不意外的進入TGA「玩家之聲」投票最後階段。（圖／《黑神话：悟空》官方微博）

▲《原神》在全球擁有眾多玩家和粉絲，2024年也擠進TGA「玩家之聲」最後階段。（圖／原神官方提供）

每年遊戲盛事TGA遊戲大獎將在台灣時間週五（12/13）上午8時30分頒獎，而全由玩家投票決定的「玩家之聲獎」（Players’ Voice），在2024年最後階段形成「中國內戰」，前5名就有《黑神話：悟空》、《原神》、《鳴潮》、《絕區零》等以中國團隊為首的遊戲，只有《艾爾登法環：黃金樹幽影》這款來自日本工作室FromSoftware的DLC大作擠進最後決選名單。TGA遊戲大獎的主，大部分由媒體、專業從業人員組成的評審委員會表決，除了特設的「玩家之聲」，是全由玩家投票選出，而2024年，TGA官方首度開放中國彈幕影片平台「Bilibili」也可參與投票，不少玩家在當時就認為，中國的海量人口可能導致票數被灌水。結果「TGA玩家之聲」經過一週、兩輪的投票後，第三輪公布的最後5款遊戲，真的出現4款中國遊戲大內戰的景象，全球許多玩家湧入TGA官方社群抱怨，「悟空就算了，3款手機遊戲是怎麼回事」、「老天保佑，悟空最好要贏其他手遊」、「OK，最後名單剩下悟空和黃金樹幽影」。玩家們之所以會有如此反彈的聲浪，推測和「遊戲本身發送的獎勵」有關，例如老牌的《原神》，只要有相關得獎獲入圍，就會送玩家不少石頭，在開放Bilibili投票管道後，大量中國玩家可能為了獎勵灌票到《原神》、《鳴潮》、《絕區零》等遊戲。事實上，「TGA玩家之聲」獎項的設立，除了是鼓勵遊戲透過內容、社群和玩家互動，藉此衝高人氣促進遊戲產業外，也是為了讓更多好的遊戲，但資源可能較少的團隊能被認識，若玩家最後只是為了獲得獎勵而投票，獎項本身確實可能變質。2024 TGA將在台灣時間週五（12/13）上午8時30分展開，屆時除了「玩家之聲」最後優勝者會公布外，還有不少獎項值得期待，尤其是年度最佳遊戲，《艾爾登法環：黃金樹幽影》、《黑神話：悟空》、《Final Fantasy VII: Rebirth》、《宇宙機器人》、《Balatro》等在2024掀起風潮的遊戲將爭奪2024遊戲王座。