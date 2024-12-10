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▲《獅子王：木法沙》講述辛巴的父親木法沙年輕時的傳奇，是《獅子王》的前傳。（圖／摘自IMDb）

▲傑斯（左起）、碧昂絲與女兒布魯艾維一起出席迪士尼《獅子王：木法沙》首映典禮，是他們近期少數公開合體亮相。（圖／美聯社／達志影像）

樂壇天后碧昂絲一向不熱中在紅毯活動上現身，卻突然與丈夫傑斯、女兒布魯艾維一起出席迪士尼《獅子王：木法沙》在洛杉磯的好萊塢杜比劇院舉行的首映典禮，而且他們並沒有預告會現身。會有如此突如其來的舉動，一般認為和傑斯近日被號稱「無名氏」的女性控13歲時遭到他和吹牛老爹性侵有關係，傑斯怒嗆「無名氏」該撤銷告訴，或是直接提出刑事訴訟，因為如此重罪值得被關，擺明事情跟自己完全無關，碧昂絲與女兒馬上和他合體走紅毯，也表示一家人站在一起，並未因此感情破裂。在樂壇，碧昂絲與傑斯被視為最有權勢的一對夫妻，他們的女兒布魯艾維也在爸媽的影響下，對於表演頗有興趣，在《獅子王：木法沙》中聲音演出辛巴與娜娜的女兒琪拉雅，而碧昂絲正是娜娜的配音演員，母女在迪士尼的影片中完美傳承。看起來碧昂絲與布魯艾維才是首映會上的主角，明眼人都看得出，母女一起現身主要還是為了挺傑斯。傑斯在聲明中提到這事件他唯一覺得不捨的是對妻子和孩子，因為讓她們無端被捲入這種不愉快的風波，而且孩子們年紀不算特別大，卻要被迫提前知道成人的世界有多黑暗、污穢，不得不加速成長。他堅信自己被控訴是某些人士試圖勒索他卻沒成功的手段，堅稱沒有犯下性侵重罪。