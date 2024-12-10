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▲週三晚上至週五，東北季風水氣增多，新竹以北的降雨機率提高，週六冷氣團轉為乾冷。（圖／中央氣象署）

▲台灣本週會遇到2波冷空氣導致階梯式降溫，週末的冷氣團相當有感。（圖／中央氣象署）

明天天氣在入夜有所轉變，中央氣象署預報員黃恩鴻表示，明（11）日白天氣溫雖然持續回升，，雨勢持續到週五（12/13），週六（12/14）冷氣團南下，雨勢趨緩，但氣溫又再降低，黃恩鴻指出，明天天氣和今（10）日類似，但溫度進一步回升，，部分平地會更低溫，明天晚上東北季風增強，北台灣降溫會更為明顯。明天降雨機率方面，白天基隆北海岸、大台北山區、宜蘭、花蓮有局部降雨，黃恩鴻說明，週四、週五東北季風增強導致水氣變多，，沿海風力逐步增強，風力會導致體感更冷。週四、週五逐步降溫，北台灣整天偏涼，其它地區早晚較涼；北部15至22度、中部16至26度、南部18至28度、東北部15至20度、東部19至23度、東南部19至25度。黃恩鴻提及，週六、週日大陸冷氣團南下侵台，溫度明顯下降，，體感最冷的時段是週日清晨和下週一清晨。雖然氣溫降低，但好在週末水氣較少，降雨相比週四、週五有所趨緩，，提醒民眾，週末沿海及離島風力偏強，容易有較大風浪，浪高有機會接近2至4米。