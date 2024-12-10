明天天氣在入夜有所轉變，中央氣象署預報員黃恩鴻表示，明（11）日白天氣溫雖然持續回升，但晚上東北季風增強，桃園以北，包括大台北平地的降雨機率提高，雨勢持續到週五（12/13），週六（12/14）冷氣團南下，雨勢趨緩，但氣溫又再降低，北台灣低溫僅剩12至14度，冷氣團會一路影響到下週一（12/16）。
明天天氣如何？白天回溫越晚越冷
黃恩鴻指出，明天天氣和今（10）日類似，但溫度進一步回升，各地白天高溫24至26度，南台灣有機會達到28度，體感溫暖，各地早晚低溫則是16至18度，部分平地會更低溫，明天晚上東北季風增強，北台灣降溫會更為明顯。
明天降雨機率方面，白天基隆北海岸、大台北山區、宜蘭、花蓮有局部降雨，入夜東北季風增強，桃園以北、大台北平地、宜蘭、花蓮的降雨機率更高。
週四、週五東北季風影響 北東留意局部大雨
黃恩鴻說明，週四、週五東北季風增強導致水氣變多，桃園以北、宜蘭、花蓮有短暫雨勢，新竹、苗栗、台東偶爾會飄雨，基隆北海岸和宜蘭要留意局部較大雨勢，沿海風力逐步增強，風力會導致體感更冷。
週四、週五逐步降溫，北台灣整天偏涼，其它地區早晚較涼；北部15至22度、中部16至26度、南部18至28度、東北部15至20度、東部19至23度、東南部19至25度。
週末冷氣團強襲 最低溫跌破10度
黃恩鴻提及，週六、週日大陸冷氣團南下侵台，溫度明顯下降，預估低溫，中部以北和宜花12至14度，空曠地區跌破10度，南部、台東13至17度，澎湖15至17度，金馬10至12度，體感最冷的時段是週日清晨和下週一清晨。
雖然氣溫降低，但好在週末水氣較少，降雨相比週四、週五有所趨緩，只有基隆北海岸、宜花有短暫雨，桃園以北、台東則是零星雨勢，提醒民眾，週末沿海及離島風力偏強，容易有較大風浪，浪高有機會接近2至4米。
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黃恩鴻指出，明天天氣和今（10）日類似，但溫度進一步回升，各地白天高溫24至26度，南台灣有機會達到28度，體感溫暖，各地早晚低溫則是16至18度，部分平地會更低溫，明天晚上東北季風增強，北台灣降溫會更為明顯。
明天降雨機率方面，白天基隆北海岸、大台北山區、宜蘭、花蓮有局部降雨，入夜東北季風增強，桃園以北、大台北平地、宜蘭、花蓮的降雨機率更高。
週四、週五東北季風影響 北東留意局部大雨
黃恩鴻說明，週四、週五東北季風增強導致水氣變多，桃園以北、宜蘭、花蓮有短暫雨勢，新竹、苗栗、台東偶爾會飄雨，基隆北海岸和宜蘭要留意局部較大雨勢，沿海風力逐步增強，風力會導致體感更冷。
週四、週五逐步降溫，北台灣整天偏涼，其它地區早晚較涼；北部15至22度、中部16至26度、南部18至28度、東北部15至20度、東部19至23度、東南部19至25度。
週末冷氣團強襲 最低溫跌破10度
黃恩鴻提及，週六、週日大陸冷氣團南下侵台，溫度明顯下降，預估低溫，中部以北和宜花12至14度，空曠地區跌破10度，南部、台東13至17度，澎湖15至17度，金馬10至12度，體感最冷的時段是週日清晨和下週一清晨。
雖然氣溫降低，但好在週末水氣較少，降雨相比週四、週五有所趨緩，只有基隆北海岸、宜花有短暫雨，桃園以北、台東則是零星雨勢，提醒民眾，週末沿海及離島風力偏強，容易有較大風浪，浪高有機會接近2至4米。