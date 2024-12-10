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新北地檢署偵辦勞動部勞發署北分署前分署長謝宜容涉職場霸凌、以及涉嫌濫用公款送禮及裝修辦公室貪汙、瀆職等罪嫌，今（10）日指揮調查局新北市調處，兵分22路發動搜索，約談謝宜容、北分署員工及相關廠商共23人，全案依涉犯貪汙治罪條例偵辦，預計深夜將謝宜容移送新北檢複訊。據悉，檢調今日前往新北市三重、新莊、五股區，搜索包括北分署、謝宜容住處及相關人住居所及辦公室共22處，目前僅謝宜容確定為被告身分。而謝宜容的委任律師吳俊達，也在下午抵達新北市調處，面對媒體詢問，吳俊達簡單表示謝宜容狀態「目前還好」，接下來會坦然面對。日前國民黨台北市議員鍾小平指控謝宜容，涉嫌挪用北分署183萬元公帑，購買伴手禮，另外民眾黨立委黃國昌也爆料，謝宜容任職分署長時，辦公室裝潢浮誇，連新任部長洪申翰也覺得不妥，檢調也將徹查是否涉及不法。至於吳姓公務員遭職場霸凌，涉嫌過失致死部分，檢方也將一併了解。