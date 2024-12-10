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反共網紅「八炯」日前上傳「中國統戰紀錄片」，聲稱黨媒有聯絡網紅鍾明軒，鍾明軒是否有被收買，成為「統戰網紅」遭外界熱議；對此知名團購網紅「486」陳延昶說，雖然自己沒有證據，但看鍾明軒聲明更深信就是有拿共產黨的錢，更稱其聲明絕對作賊心虛；粉專《政客爽》魔改陳延昶的發文，怒嗆陳延昶「跟鄭文燦一樣臭」。粉專《政客爽》今（10）日在臉書發文，魔改陳延昶嗆鍾明軒的貼文，文字如下：雖然我沒有證據，但是看到486的發文我更加相信這個人就是吃了習近平的屎說共產黨的好，而且不止這樣，很壞的，他還把台灣黑龍講成對岸的網絡劇黑人，而且刪文還不道歉。看看滑手機看到了這一篇他的發文，我就笑了，這絕對作賊心虛，他是把大家都當成白癡嗎。習近平若拉屎給他吃，要他說中國黑人的好，各位想想，會從郵局發貨用正式的渠道從中國大陸寄到台灣給他吃嗎？為了避免被追蹤，習近平甚至可以用偷渡冷藏或者找其他長得像習近平的人來拉屎給他吃，怎麼可能會郵局發貨呢？按照邏輯來說，他寫這樣子，絕對就是做賊心虛了，所以故意寫一些來掩蓋事實。現在，稍微有一點智慧的人都能夠了解事情的真相，這個人在台灣就跟鄭文燦一樣已經臭了。如果他還有一點聰明，就應該公開所有習近平用屎收買他抹黑台灣黑龍是中國黑人的過程跟細節，同時誠摯的跟所有國人道歉，如此一來我想大家也會原諒他，尤其是他可以揭發出習近平到處拉屎不擦屁股的手法，讓國人更加警惕的話，也算是將功贖罪。486，千萬不要聰明反被聰明誤，今天是你該做出一個決斷的時刻了。另外我呼籲國安單位要對486先生進行約談以及體檢腸胃各方面的調查，若他還死不認錯就應處以叛國罪。《政客爽》補充說明魔改文章的背景，表示王彩樺、黑龍與陳香菱去年合作參演手遊廣告，不過486先生似乎對黑龍和陳香菱不太熟悉，截圖兩人畫面直指黑人在中國十分受歡迎，「中國的網路電視劇，去年底開始很多角色是黑人飾演，結果收視率都非常高。」不過隨後被提醒這其實是台灣廣告，也讓他緊急刪除文章。