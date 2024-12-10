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遠東商銀總經理周添財今（10）日表示，今（2024）年至11月底獲利已提前達到全年預算目標，續創新高，由於過去遠東銀每年都有3%至4%的加薪幅度，今年平均也有約4%，明年應該也可維持3%至4%的加薪幅度，至於年終獎金往平均上看4個月方向努力。遠東銀今日發表2025年新年月曆《寶島永續旅遊Let’s Go》，這也是繼公路、高山山屋、自行車道等大地主題之後，該行持續以月曆企劃邀請客戶深入台灣美麗的角落。周添財表示，在全球產官學界齊力搶救氣候風險的年代，希望以寶島永續旅遊的主題，攜手國人開啟以永續及低碳導航的新旅程，前瞻共好新年。遠東銀2025年月曆一覽國內12個曾獲永續旅遊獎項肯定或納入國家公園永續治理體系的景點，旨在揭示該景點致力生態環境保育、文化保存與在地經濟促進等3面向平衡發展的努力, 其中有以手作古法修復的淡蘭古道, 有限時進入並採取旅客總量管制的阿拉寶灣及龜山島、採用廢棄蚵架及田菁桿編製堆沙籬而復育海岸線成功的嘉義好美里、全面建置友善低碳交通網的日月潭、回收廢棄軍營再循環利用的鼻頭角咖啡屋等。周添財希望以「以永續導航，減碳啟程」為小龍年樂遊指南, 號召國人在每一趟的旅程中「擁抱自然生態保育, 走讀傳統人文風情, 助攻在地經濟發展」, 繼續與遠東商銀一起探訪美麗臺灣。在數位時代，遠東銀仍每年發行掛曆，主要是為服務店家、企業、高齡長者及紙本愛好者客戶的需求。而在寶島永續旅遊月曆發表會上, 遠東銀再度以員工為代言人，分別為金融市場鄭舒芸協理、個人金融簡伊淑資深副理及法人金融蔡辰奕資深襄理。3人雖屬壯青不同世代與不同部門，但在工作之餘都熱愛偕家人、朋友走訪國內景點, 他們現身說法, 分享擁抱永續旅遊的美好體驗。除了發表新年月曆之外，遠東銀自結今年累計前11月稅後盈餘41.14億元，已提前達到全年預算目標，並有望再創歷史新高，每股稅後盈餘（EPS）為0.96元，對於市場關注明年股利政策，遠東銀也將會大幅調整，以股票股利為主、現金股息為輔，以充實資本，股票股利與現金股利比例約6比4，整體股利殖利率預期落在過去平均約6%上下，現金股息殖利率則是一定要比定存利率高，大約是定存利率的2、3倍。展望2025年，周添財認為，川普上任新政對全球經濟、台灣產業發展有很大影響，明年總體經濟與資本市場變數多，對明年經濟景氣展望偏向保守。此外，即便各家銀行利差競爭太激烈，殺價情況明顯，但財富管理業務不錯，金融市場也不錯，希望明年手續費收入要成長、淨投資收益也能增加下，若能把風險控制好，在諸多變數下，明年要力拚持平。