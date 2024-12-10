11月進口豪華轎車銷售排行出爐！台灣人除了愛開休旅車之外，也喜歡轎車俐落的外觀設計及有質感的內裝，除了國產車備受歡迎之外，有錢人也愛挑進口豪華品牌，舒適度及安全度都更上一層。那麼現在進口豪華轎車哪台最受到車主青睞呢？根據11月汽車銷售報告顯示，BMW 2 Series在11月首度以掛牌數441輛衝到冠軍，打敗常勝軍賓士、Lexus以及特斯拉。
11進口豪華轎車銷售排行！BMW 2 Series崛起擠下賓士
根據《U-car》報導，11月進口豪華轎車銷售榜單中，拿下冠軍的車輛是「BMW 2 Series」，單月賣出441輛成為冠軍；第二名則是「Tesla Model 3」的392輛；第三名則是「Mercedes-Benz E-Class」的316輛，值得一提的是，10月銷售冠軍就是「Mercedes-Benz E-Class」，這個月即便交車量超過10月近百台，但仍只能屈居第三，顯見「BMW 2 Series」的銷售熱度真的非常高，成功擠下賓士。
至於第四名至第十名依序為「Lexus ES（118輛）」、「Volvo S90（103輛）」、「BMW 3 Series（96輛）」、「Mercedes-Benz C-Class（76輛）」、「Mercedes-Benz S-Class（67輛）」、「BMW 5 Series（47輛）」以及「Porsche 911（45輛）」。
BMW 2 Series逆襲奪冠關鍵曝光！每輛155萬入門車款最夯
而11月進口豪華轎車銷售冠軍的「BMW 2 Series」中，賣最好的車款就是售價155萬的218i AcTive Tourer，這台車是今年BMW總代理推出的Luxury限量版，標配的豪華內裝，搭配直列三缸汽油引擎並首度導入全新第二代48V高效複合動力，以及外觀細膩層次的線條感，加上還有標配手機數位鑰匙2.0能用手機感應解鎖，上車後也能直接啟動車輛，展現獨特的車款魅力，讓許多要買車的民眾眼睛為之一亮。
這次在11月銷售排行榜當中，BMW 2 Series首度以441輛衝到冠軍寶座，其中218i AcTive Tourer因為大量到港，總交車數量就來到435輛，不僅價格具有競爭力，配備內裝有質感，確實成為許多有預算的民眾豪華轎車入門款！
BMW 2 Series 218i Active Tourer「配備超乎想像」！真實評價超高
實際查詢網友們對BMW 2 Series在PTT、Mobile 01等社群平台評價，許多車主都表示「真的非常好開，油門的反應也很快」、「椅子好坐內裝真的是很豪華，開起來沒有什麼頓挫感」、「218i有這個價格真的完全可以入手，內裝優質又好開」、「車主路過，開起來真的順也沒什麼頓挫感，座椅空間舒適非常多，還蠻推的。」
在YouTube上搜尋「218i Active Tourer」的試駕影片，會有許多汽車頻道都有拍攝過，像是「小鈞的試車頻道」也實際開上路就表示，其實一開就會知道這是一台雙離合器的車子，在換檔的時候沒有什麼頓挫感，且在低速行駛的時候方向盤很輕，開起來非常的輕鬆；而在高速公路行駛時，加速非常有力，至少90%的駕駛感受度已經足夠，也因為三缸設計，開起來整個過程不會明顯感受到引擎的震動，整體試駕體驗非常好。
看完這麼多BMW 2 Series 218i Active Tourer介紹，如果最近有想要購入進口豪華轎車的民眾，也不妨把該款車列入參考名單當中哦！詳細的BMW 2 Serie車款介紹，也可以至BMW官網一探究竟，挑選適合自己的一輛豪華BMW轎車！
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根據《U-car》報導，11月進口豪華轎車銷售榜單中，拿下冠軍的車輛是「BMW 2 Series」，單月賣出441輛成為冠軍；第二名則是「Tesla Model 3」的392輛；第三名則是「Mercedes-Benz E-Class」的316輛，值得一提的是，10月銷售冠軍就是「Mercedes-Benz E-Class」，這個月即便交車量超過10月近百台，但仍只能屈居第三，顯見「BMW 2 Series」的銷售熱度真的非常高，成功擠下賓士。
至於第四名至第十名依序為「Lexus ES（118輛）」、「Volvo S90（103輛）」、「BMW 3 Series（96輛）」、「Mercedes-Benz C-Class（76輛）」、「Mercedes-Benz S-Class（67輛）」、「BMW 5 Series（47輛）」以及「Porsche 911（45輛）」。
BMW 2 Series逆襲奪冠關鍵曝光！每輛155萬入門車款最夯
而11月進口豪華轎車銷售冠軍的「BMW 2 Series」中，賣最好的車款就是售價155萬的218i AcTive Tourer，這台車是今年BMW總代理推出的Luxury限量版，標配的豪華內裝，搭配直列三缸汽油引擎並首度導入全新第二代48V高效複合動力，以及外觀細膩層次的線條感，加上還有標配手機數位鑰匙2.0能用手機感應解鎖，上車後也能直接啟動車輛，展現獨特的車款魅力，讓許多要買車的民眾眼睛為之一亮。
這次在11月銷售排行榜當中，BMW 2 Series首度以441輛衝到冠軍寶座，其中218i AcTive Tourer因為大量到港，總交車數量就來到435輛，不僅價格具有競爭力，配備內裝有質感，確實成為許多有預算的民眾豪華轎車入門款！
BMW 2 Series 218i Active Tourer「配備超乎想像」！真實評價超高
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