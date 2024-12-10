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▲11月進口豪華轎車銷售排行榜出爐，由BMW 2 Series車款奪下冠軍，擠下上個月冠軍的賓士。（圖/BMW官網）

▲11月進口豪華轎車銷售冠軍最佳的「BMW 2 Series」中，賣最好的車款就是售價155萬的218i AcTive Tourer，價格具競爭力且配備齊全，吸引買車族目光。（圖/BMW官網）

▲BMW 2 Series 218i Active Tourer不僅內裝豪華升級，座椅、後車廂寬大，開起來體驗佳，許多車主都給出不錯的評價。（圖/BMW官網）

11月進口豪華轎車銷售排行出爐！台灣人除了愛開休旅車之外，也喜歡轎車俐落的外觀設計及有質感的內裝，除了國產車備受歡迎之外，有錢人也愛挑進口豪華品牌，舒適度及安全度都更上一層。根據《U-car》報導，11月進口豪華轎車銷售榜單中，，值得一提的是，10月銷售冠軍就是「Mercedes-Benz E-Class」，，標配的豪華內裝，搭配直列三缸汽油引擎並首度導入全新第二代48V高效複合動力，以及外觀細膩層次的線條感，加上還有標配手機數位鑰匙2.0能用手機感應解鎖，上車後也能直接啟動車輛，這次在11月銷售排行榜當中，實際查詢網友們對BMW 2 Series在PTT、Mobile 01等社群平台評價，、「車主路過，開起來真的順也沒什麼頓挫感，座椅空間舒適非常多，還蠻推的。」在YouTube上搜尋「218i Active Tourer」的試駕影片，會有許多汽車頻道都有拍攝過，像是「小鈞的試車頻道」也實際開上路就表示，看完這麼多BMW 2 Series 218i Active Tourer介紹，如果最近有想要購入進口豪華轎車的民眾，也不妨把該款車列入參考名單當中哦！