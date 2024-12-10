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長榮航空、中華航空、台灣虎航、星宇航空今（10）日公布11月營收，北美航線因感恩節需求持續強勁，受到國人喜愛的旅遊目的地日本也持續暢旺，業界仍然持續看好明年客運需求。長榮航空11月合併營收達182.7億元，與去年同期合併營收177.9億元相較，年增率為2.70%，客運營收達113.2億元，貨運營收達48.2億元；累計今年1至11月合併營收達2,009.6億元，較去年同期成長10.65%。客運方面，11月在邁入冬季之際，美洲航線西向在感恩節假期訂位需求強勁，歐洲航線維持暢旺，推動長程航線載客率繳出接近9成的佳績；日本航線由北而南陸續進入賞楓旺季，一線城市(東京、大阪、福岡)及仙台、青森表現亮麗；東南亞的曼谷、清邁、峴港及河內旅遊整體訂位狀況持續火熱。貨運方面，各市場出口需求穩定，台灣AI伺服器、東南亞成衣服飾與電子品及大陸電商促銷推升貨量，另受惠於感恩節及聖誕節前出貨艙位需求，長榮航空充分運用貨機及客機機腹運能，積極攬收高價貨源，整體貨運營收表現穩定。華航集團11月份合併營業收入為173.05億元，再寫歷年11月最佳成績，較去年同期增加22.88億元，增幅15.24 %；其中，客運收入99.6億元，較去年同期增加9億元，增幅9.93%，累計1-11月合併營收約 1,854.17 億元，年增9.94 %。11月碰上中華隊前進世棒經典賽東京複賽，華航聽見球迷的心聲，為滿足應援需求，放大3航班機型載客，銷售狀況相當優異，航班載客率全滿。另外，適逢感恩節推出促銷活動帶動北美整體表現，其中以安大略、溫哥華以及舊金山等出發航點銷售增幅最為顯著，訂位需求主要集中於2025年1至3月。腳步緊接在後的還有耶誕節和跨年，12月整體平均載客率預計可達8成，以適合短天數假期的東北亞、東南亞較為暢銷，熱門航線有曼谷、大阪、東京、香港及首爾等，其中又以東北亞表現最突出，預估載客率可達8成5左右。貨運方面，11月營收58.63億元，較去年同期增加10.95億元，增幅22.97%；主因為迎雙11、黑五、耶誕節前等購物季，跨境電商價量齊揚，帶動11月貨收與單位收益雙雙再刷新今年記錄。時序進入年末，節前高價艙位、包機需求踴躍，帶動市場運價維持高檔，華航將充分運用客、貨機運能及爭取高價貨源，持續擴大營收與獲利。台灣虎航2024年11月單月營收11.84億元，年增加11.9%，為同期單月新高。2024年前11個月營收為151.23億元，年增33.5%，亦為歷史新高。台灣虎航是飛航日本、韓國最多航點的國籍航空，上(11)月26日已開航宮崎，為日本的第20個航點，此外也將於明(2025)年1月21日開航高雄-新千歲航點。隨著日韓賞楓、滑雪、聖誕節及跨年假期的到來，旅遊熱度不減，從售票及旅遊業者成團情況觀察，旅遊熱度持續。12月也已開賣2025年夏季班表，整體市場需求暢旺，業界仍看好明年的客運需求強勁。此外，台灣虎航(6757)自11月29日掛牌以來股價表現亮眼，12月4日收盤價更攀上新高85元，法人普遍看好航運股的明年客運收益及展望，相信也可支撐航空股評價維持高檔水準。星宇航空2024年11月總營收為29.85億元，年增率47%，創同期新高。其中，11月客運營收25.13億元，年增42%，隨著11月下旬時序進入東北亞賞楓旺季，日本航線載客率維持九成水準，支撐客運收入穩健表現。貨運市場方面，11月營收為3.18億元，年增98%，受益於全球年底購物旺季，推動消費性電子產品、小型家電等高附加貨品市場需求，亞太至北美航線貨運量穩定成長。星宇航空將於本月引進兩架A350-900新機，預計於明年第一季再添一架，屆時整體機隊規模達27架機。隨著廣體飛機陸續增加，冬季班表趁勢穩健成長，北美航線自12月22日起，洛杉磯航線將增至每週10班；自明年3月1日起，西雅圖航線增為每日一班，加上舊金山航線現為每日飛航，星宇航空每週將會有24航班直飛北美西岸三大城市，將會為國際旅客帶來更便捷的服務。日本方面，繼台北-福岡、熊本及仙台航線自11月起陸續放大機型以A330neo派飛，台北-札幌航線將自12月起，亦以A330neo每日飛航，帶旅客開啟冬季北國之旅。星宇航空台中-沖繩航線已於12月2日正式啟航，每週飛航4班，預計夏季班表將增至每週6班。同時星宇航空正籌備規劃於明年第二季開闢台北-神戶及台中-神戶航線，提供旅客前往關西地區新選擇。東南亞方面，因應年初旅遊旺季，明年1月15日至2月28日，星宇航空於熱門航線增飛加班機，台北-清邁每日1班飛航，台北-富國島每週6班飛航。