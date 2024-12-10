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▲Alizabeth娘娘（左起）、曾志偉及韓勾ㄟ金針菇熱愛台灣美食，首次參與台灣大型綜藝評審工作。（圖／緯來提供）

▲韓勾ㄟ金針菇講評受到討論，在網路上掀起論戰。（圖／記者朱永強拍攝）

美食競賽節目《夜市王》開播後大受好評，其中評審曾志偉、韓勾ㄟ金針菇、Alizabeth娘娘的表現也備受關注，在網路上的討論度超高，有觀眾就發文砲轟金針菇在節目中的表現，指她在講評時經常會拿台灣美食和韓國料理做對比，「只要做的很韓國口味就符合她的標準，邊看邊覺得這樣的標準很怪耶。」該名網友在threads上發文坦言，「對不起我要說個逆風的，先跟喜歡金針菇的人道歉，沒有不喜歡她，只是個人覺得金針菇不太適合當這節目的評審。」他透露金針菇的講評經常是「很符合韓國人的味道」、「想起韓國的煎餅」、「韓國的煎餅也會加很多洋蔥」、「有一點家鄉味，這種感覺」，幾乎每樣美食都會被拿來和韓國料理做比較，讓原PO質疑：「一直在找韓國的味道這樣好像不太對吧？」原PO表示，他覺得金針菇的評判標準很奇怪，「那是不是店家不管呈上什麼，只要做的很韓國口味就符合她的標準？」最後也強調，覺得《夜市王》這個節目很好看，貼文一出，立刻掀起正反兩面論戰，有網友附和他，「不太懂，夜市王是要做台灣人的夜市王還是外國人的夜市王」、「找三個外國人當評審真的很荒唐」、「金針菇自己出的食物和聯名負評都不少，感覺請她當評審完全沒有參考價值。」但也有觀眾直言，節目找來外國人當評審，就是希望用不同角度來看待台灣美食，認為金針菇只是發表自己的想法，並沒有錯，「找外國人應該比較像是推廣台灣夜市小吃的概念，三位評審我覺得剪輯起來都滿稱職的」、「請她來不就希望她用韓國人口味的角度嗎？」也有網友點名客座評審黃宣的講評專業又到位，「黃宣可以直接繼續當評審」、「黃宣真的是最客觀的，好想每集都有他。」