我是廣告 請繼續往下閱讀

▲Apple Intelligence目前只有支援英文版，中文版預計會在2025年四月上線，現階段則可以透過3動作來搶先入場。（圖／記者周淑萍攝）

▲蘋果iOS 18.2透過Apple intelligence 強化Siri並加入Genmoji等新功能。（圖／翻攝官網）

原本外傳今（10）日蘋果會正式釋出iOS 18.2版本，但突然喊卡，釋出的是iOS 18.2 RC第二版，相較於上一個版本有不少的修正，至於何時會推出？根據外媒報導，很有可能會落在本週五之前，會讓人高度期待的iOS 18.2主要在於Apple Intelligence的功能再擴大，最受矚目的為Siri 與 ChatGPT進行整合，同時還有Genmoji 和 Image Playground讓使用者能夠創建個性化的表情符號和圖像，目前只有支援英文版，中文版預計會在2025年四月上線，現階段則可以透過兩動作來搶先入場。根據外媒指出iOS 18.2可以會帶來更具規模的Apple Intelligence更新，語言的部分依舊只有英文版，但加入了英式英文、澳洲英文、加拿大英文、紐西蘭英文、南非英文，上述地區的用戶不需要切換到美國，升級之後即可使用Apple Intelligence，現階段台灣用戶如果想要搶先體驗，可以先學會以下3招來切換：1裝置更新確定裝置已更新到 iOS 18.1、iPadOS 18.1 或 macOS Sequoia 15.1以後版本。2設定語言與地區：裝置語言： 前往「設定」>「一般」>「語言與地區」，將「裝置語言」設定為「English（United States）」Siri 語言： 在「設定」>「Apple Intelligence 與 Siri」中，將「Siri 語言」設定為「English（United States）」3加入等候名單在「設定」>「Apple Intelligence 與 Siri」中，點選「加入 Apple Intelligence 等候名單」，批准後會系統會自動下載，完成後便可啟用 Apple Intelligence。iPhone： iPhone 15 Pro、iPhone 15 Pro Max、iPhone 16 全系列。iPad： 配備 M1 或更新晶片的 iPad Pro、iPad Air，以及配備 A17 Pro 的 iPad mini。Mac： 配備 M1 或更新晶片的 MacBook Air、MacBook Pro、iMac、Mac mini。Siri 更強大：會和 ChatGPT 的整合，可以強化Siri的應答能力。Genmoji：利用人工智慧技術，讓使用者能夠創建個人化表情符號的功能，使用者只需輸入描述，即可生成專屬的 GenmojiImage Playground影像樂園：是一款專為iPhone用戶設計的免費AI圖像生成器，能夠根據指令生成圖片。郵件： 電子郵件自動分類為主要、交易、更新和促銷等類別，同時強化AI 寫作工具可以，協助撰寫郵件和調整語氣，提升寫作效率。Visual Intelligence：為iPhone 16 獨享，可以利用相機提供物體和地點的資訊，增強使用者對周圍環境的理解。