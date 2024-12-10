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反共網紅「八炯」日前上傳「中國統戰紀錄片」，聲稱共產黨黨媒有聯絡網紅鍾明軒，鍾明軒是否有被收買，成為「統戰網紅」遭外界熱議；對此，名嘴歷史哥痛批，「現在抹紅只要張口就是！那請問跟變態癡漢有何差別？」歷史哥今（10）日在臉書發文表示，「這次鍾明軒被綠網紅出征的風波，本來想發點憤怒感嘆詞的！但我發現我除了覺得有一點悲哀之外，竟然是覺得好鬧跟好笑！抹紅需要證據嗎？不需要！出征需要證據嗎？不需要！現在直接『苦無證據』啦！」歷史哥指出，以前抹紅人至少要「兜點」證據，現在抹紅只要張口就是，跟變態癡漢有何差別？癡漢說「小妹妹你沒穿內褲」，然後就要掀裙子給他檢查嗎？歷史哥接續指出，好了就算掀了，癡漢還是會繼續說「你這三角小內褲是外褲，拖下來我檢查裡面有沒有穿！」歷史哥痛批，「現在的蟾蜍們就是如此變態！也難怪會去支持戒嚴了！」歷史哥直言，這就是綠色長期執政下的台灣現況，更扯的是這一波竟然可以從網紅、綠媒、立委到政府（陸委會）全部配合一起打，「也就是從側翼到官方全部下場，放眼全球哪個國家這樣玩的？真這樣玩，那完蛋會很快！」歷史哥表示，回到一開始為何覺得好笑好鬧，卻不再這麼生氣？因為從歷史看「國之亡常始於內亂，而終於外患！」這場鬧劇更驗證了歷史的旋律常是重複的，「讓我身為一個歷史人的DNA，反而覺得學以致用的感覺！也或許是發生太多次了，應對起來游刃有餘吧！」歷史哥最後表示，「因此我們要更努力撥亂反正了！其實希望之光就在前方，蟾蜍們的戰力如此低下，真是不忍卒睹啊！」