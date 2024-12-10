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行政院主計總處今（10）日公布10月工業及服務業薪資統計，全體受僱員工經常性薪資平均數為46455元，年增2.6%。其中，電子零組件製造業10月加班工時為26.8小時，更創下44年新高，背後原因是受到高科技訂單需求高，再加上颱風打亂上班時間，所以必須加班解決。另外，電子零組件製造業前10月加班工時為24.3小時，為近51年同期新高，原因是受到人工智慧、高科技產品需求暢旺影響。據統計，10月工業及服務業本國籍全時受僱員工經常性薪資平均數為49136元，年增2.95%；10月全體受僱員工經常性薪資平均數為46455元，月減0.36%，年增2.63%。10月每人每月總工時162.8小時，較9月減少3.7個小時，推測主要是受到9月底、10月初的山陀兒、月底的康芮颱風影響；這也體現在加班工時方面，9月加班工時為8.4小時，10月則躍升至9.1個小時，月增8.3%。主計總處國勢普查處副處長譚文玲說明，10月有兩個大颱風，分別為山陀兒及月底的康芮，兩個颱風都有放颱風假，而放颱風假那幾天是無法上班，但是如果廠商訂單需求比較滿，就必須加班來趕單。她舉例，像是電子零組件製造業10月加班工時為26.8小時，是創1980年6月以來新高，這就是因為放了很多颱風假，再加上電子業訂單較暢旺；前10月加班工時為24.3小時，為1974年，也就是近51年同期新高。然而企業加班趕單，並沒有同時呈現在製造業每人每月平均總薪資，10月為56182元，較9月60754元，下降7.5%，主要是為即便有部分科技廠有加班，但是整體製造業勞工還是因為放了無薪的颱風假而影響到10月薪資表現。但幾家歡樂幾家愁，服務部門10月平均總薪資為52237元，較9月下降4.3%，其中住宿及餐飲業總薪資已經連續3個月呈現衰退，推測不僅是因為受到颱風停班停課影響，也因為8、9月暑假效應逐步收斂，也讓住宿、餐飲人力需求收斂，反映在薪資水準上。