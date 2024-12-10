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韓國總統尹錫悅本月3日宣布戒嚴令，引發軒然大波，韓國國會在7日進行彈劾案表決並未過關，在野黨共同民主黨準備發起第二次彈劾，若在11日或12日的全體會議上提出，預計將在14日投票。目前韓國國會的300席中，扣除國民力量黨的108席後，主要反對黨共同民主黨有175席，加上祖國革新黨、改革新黨、進步黨、基本收入黨和社會民主黨等其他小黨合計共192席，仍略低於彈劾案表決過關門檻的200席。根據韓國憲法對於總統彈劾案的規定，發動彈劾案須全體議員中的三分之一同意後即可提出，若要通過，則需要超過三分之二登記議員的票數才能通過彈劾，意味著在野黨必須爭取到至少8名執政黨議員的贊成票。在7日的彈劾案國會表決中，國民力量黨集體離席，僅有三名議員留下來，最終並未通過門檻。第一次彈劾失敗後，以共同民主黨為首的在野黨陣營表達將在11日或12日的全體會議再度發動彈劾案，依照彈劾案的相關法律規定，發動彈劾案後，需在72小時內投票，共同民主黨放話一定要在14日彈劾尹錫悅。若尹錫悅第二次彈劾案通過，下一階段將進入憲法法庭180天的審理期，總統將被停職，並由總理暫代職務，由大法官透過聽證程序進行最後的裁決，在憲法法庭9名大法官之中必須有6人同意才可通過，儘管憲法法庭已經將審理彈劾案的最低人數降至7名大法官，然而目前南韓憲法法庭僅有6名大法官，另有3位缺額待補，目前還無法確定韓國憲法法庭是否會在此情況下審查彈劾動議，或是等待隨後由國會提出的大法官人選補上後才進行。值得注意的是，尹錫悅將是第一個面臨國會連續兩度提出彈劾案的韓國總統，韓國史上先前的兩起總統彈劾案，包含盧武鉉和朴槿惠，都是國會第一次彈劾表決就通過，並送交憲法法院裁決。在野黨究竟能否拉到執政黨議員的票？國民力量黨議員金相旭今日率先倒戈，強調發布戒嚴已違背價值觀，是無法容忍和辯解的錯誤，他將在下一次彈劾案中投下贊成票。