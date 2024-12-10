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▲射殺聯合保險執行長的26歲男子曼吉昂已在賓州阿爾圖那市被捕。（圖／翻攝自Ｘ）

▲曼吉昂的假證件。（圖／翻攝自X）

震驚全美的聯合健康保險公司（United Health care）執行長槍殺案，警方今終於將兇嫌逮捕到案，26歲犯嫌曼吉昂（Luigi Mangione）在賓州阿爾圖納（Altoona）的一家麥當勞用餐遭指認，然而店員卻遭網友們大罵是「叛徒」，有網友前往麥當勞分店高舉「貪腐保險公司執行長該被除掉」的布條，甚至在評價區洗版留下一星負評。美國聯合健康保險公司執行長湯普森（Brian Thompson）本月4日在紐約曼哈頓的飯店外遭到槍擊身亡，涉案男子是一名常春藤名校畢業的26歲男子曼吉昂（Luigi Mangione），為了追捕兇手警方已經展開為期5天的大規模調查行動。《路透社》報導指出，曼吉昂在行兇後逃往賓州，並在當地的麥當勞用餐，被現場的一名顧客與員工認出，警方獲報後發現曼吉昂獨自坐在餐廳內，身上衣著及口罩與兇手的特徵相符，而對方也在被逮捕時表現出緊張和沈默。警方還發現他攜帶了3D列印機製成的槍枝、假證件以及一份手寫文件，內容涉及對醫療健保系統的不滿，這可能與案發現場發現寫有「deny、defend、depose」（否認、辯解和撤銷）字樣的彈孔類似，是來自保險業者「拒絕出保」的3大招數，外界多猜測這也是其行兇動機的一部分。現年26歲的曼吉昂是一名畢業於常春藤名校賓州大學的AI工程師，擁有電腦科學的雙學位，他的行動意外獲得不少認為保險公司貪腐、痛恨這群高高在上的執行長們的網友支持，更將他視為「替天行道的英雄」，為此不少網友對麥當勞員工報警的行為表示不滿，更聯合在Google留下大量負評與一星評價，其中還有留言稱這家麥當勞專產「老鼠」（rat）諷刺該名報警員工的行為是背刺叛徒，例如稱「這家餐廳廚房內有老鼠，但等你生病後，你家保險不會理賠」。部分美國民眾長期對醫療保險產業感到不滿，尤其是在健保業者拒付某些治療費用與保險理賠，或因保費上漲、收取不明費用等產生憤怒，美國聯合健康集團（United Health Group）則是全美最大的私人健康保險公司，部分民眾不願協助警方也成為本案花費近一週才將兇嫌追捕到案的因素。Google週一稱這些留言與餐廳營運本身無關，違反留言政策，會移除這些負評記錄，賓州州長夏皮羅（Josh Shapiro）則對報警的員工表示讚賞，稱其為「真正的英雄」，並強調地方社區與執法部門之間互助的重要性。