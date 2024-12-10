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▲新光三越信義新天地近期每逢週末人潮有感增長，預估相較去年同期成長近2成，且客群年齡層下降1-2歲，吸引更多年輕族群到新光三越消費。（圖／新光三越提供）

▲全台第二家NAGOMI精緻和食饗宴，確定將插旗新光三越信義新天地A8。（圖／記者蕭涵云攝）

▲點水樓2025新春年菜外帶（8人份） 原價1萬3140元 特價1萬1800元。（圖／SOGO提供）

▲NARA Thai Cuisine 2025蛇龍舞春 泰式年菜 售價6588元（8菜1湯）。（圖／SOGO提供）

年末聖誕檔期緊接著跨年，消費者陸續開始搶訂熱門節日的餐廳，跨年一級戰場「信義區」去年預估湧入10萬人潮，新光三越信義新天地也透露，目前31日跨年已湧入不少民眾定位，最夯餐廳包括「Wildwood、初魚、老乾杯、欣葉臺菜、橘色、黑武士」訂位皆已8-9成滿，且明年還有全台第二家「NAGOMI和食饗宴」插旗新光三越A8，參戰台北美食一級戰區。新光三越信義新天地指出，隨著絕美聖誕樹正式開展後，吸引不少民眾來信義區與聖誕裝置打卡拍照，加上新光三越今年找來多款熱門IP快閃店助攻，包括Care Bears聖誕快閃店「Care a-lot 書店」、三麗鷗人氣角色「庫洛米快閃店」等，每逢週末人潮有感增長，預估相較去年同期成長近2成，且客群年齡層下降1-2歲，吸引更多年輕族群到新光三越消費。官方表示，目前各餐廳在聖誕節（25日）訂位約已8成滿，跨年（31日）則是約7成滿，最搶手的餐廳包括「Wildwood、初魚、老乾杯、欣葉臺菜、橘色、黑武士」，在跨年夜當天訂位已8-9成滿，下週陸續開放春節連假訂位，想要搶吃熱門美食的饕客，可得先筆記各餐廳開放訂位時間。且新光三越也搶先透露，A11將在12月20日正式開放改裝新登場的5樓「野玩潮聖地」集合頂尖戶外品牌與精品裝備，打造戶外與潮流交織的夢幻勝地，整層空間約400坪，為全台最大、最齊全的戶外用品專區；新光三越信義新天地明（2025）年，還有欣葉日本料理Buffet「NAGOMI」確定插旗A8，加入台北美食一級戰區。此外，新光三越將在12月12日起豪撒億元耶誕禮金，只要開啟新光三越APP，免消費即可直接領取1000元耶誕禮金（全台限量），活動期間於新光三越15家分店、APP精選優惠、電商平台skm online皆可使用，全館單筆滿5000元現抵500元、名品∕大家電∕法雅客∕[i]Store單筆滿1萬現抵500元；不僅如此，活動期間成為新光三越會員並綁定APP，同樣可領取1000元耶誕禮金，年末聚餐吃美食的同時，也別忘兼顧省荷包。喜迎新春蛇年！遠東SOGO台北店、天母店於12月12日起至2025年2月2日，推出「珍味滿堂 禮賀蛇年 新春禮品&團圓年菜特輯」，匯集百款年節伴手禮和各式異國風味新春年菜。包括忠孝館新加坡米其林一星的莆田PUTIEN福躍龍門星饗宴（6-8人份），售價6588元，預購再贈【王品中餐X金蘭】聯名禮盒；復興館近期迎來嶄新改裝後以江南料理極富盛名的點水樓，推出2025新春年菜外帶（8人份） ，原價1萬3140元，特價1萬1800元，預購即贈點水樓保溫袋一只。敦化館天母店帶來上海菜聞名的紅豆食府 瑞蛇外帶年菜（4人份） ，售價5888元。SOGOplus也推出米其林一星富錦樹台菜香檳 富貴金蛇年菜六品x法國LE CREUSET典藏琺瑯鑄鐵鍋限量組，原價3萬2200元，特價1萬6888元，免出門手一滑就能立即訂購星級年菜。