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隋棠主演的戲劇《太太太厲害》播出中，劇中有許多打戲，有次她帶著傷妝回家，本以為小孩都睡了，結果3個都衝到門口迎接她，女兒Lucy和最小的兒子Olie一看到她立刻折返回房間，隋棠跟過去看，發現他們偷偷躲起來哭，大兒子Max則已經略懂，還跟隋棠說，「叫他們不要打妳太大力哦。」隋棠也跟孩子們解釋，臉上的都是假的血漿，還舔一口給他們看，親子互動相當有趣。 ▲隋棠分享育兒日常，相當有趣。（圖／記者吳翊緁攝） ▲隋棠生3胎身材依舊好。（圖／記者吳翊緁攝） ▲隋棠之前拍打戲，帶傷妝回家兒女還躲起來偷哭。（圖／記者吳翊緁攝） ▲隋棠擔任雞蛋品牌代言人。（圖／記者吳翊緁攝）



隋棠今（10日）出席雞蛋品牌代言活動，近來高鐵潑水事件受到關注，身為3個孩子的媽，隋棠被問到如果小孩被潑水怎麼應對，她二話不說表示一定會生氣，而最近她主演的戲劇《太太太厲害》熱播中，隋棠分享有次帶著傷妝回家，兒女看到她「受傷」竟然躲回房間偷哭，讓她又心疼又好笑。身為三寶媽的隋棠被問及近日高鐵媽媽和女乘客自由座倒水事件，小孩疑似被女乘客故意用水淋頭，導致全身濕答答，該母氣到也拿礦泉水倒女乘客頭上反擊，隋棠表示有看到相關消息，雖沒有看到完整的影片全貌，但還是相當關心，坦言如果有人朝自己小孩頭上潑水，「」同樣身為母親，她看完新聞後，不覺得媽媽的反應有錯。她分享之前曾帶小孩參加婚禮，有人問能不能拍照，小孩當下拒絕，但對方仍摟著小孩將他們拍入鏡，隋棠當下沒有即刻制止，事後才自責應該要跳出來保護孩子，她的3個孩子都大了，也會介意媽媽PO他們的照片。