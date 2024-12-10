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民眾黨主席柯文哲身陷京華城案、政治獻金案遭羈押，柯文哲妻子陳佩琪連兩日發文，替柯文哲喊冤；對此，民進黨新北市議員卓冠廷預言，陳佩琪會有3種說法替柯文哲脫罪。陳佩琪8日發文質疑，「柯文哲只是簽署了一份公展文，怎麼就有罪了？」；9日深夜再發文喊冤，指控柯文哲被政治辦案，並透露自己「身心狀況並不好」。卓冠廷在《台灣向前行》節目上指出，陳佩琪這2篇貼文的邏輯都是，柯文哲從沒介入都委會，全部交給彭振聲主持，都委會做的這些決策，都與市長無關，柯文哲只是最後簽了公展文而已，若柯文哲真的被起訴，論述就會是如此。卓冠廷預言，「陳佩琪會有三種說法替柯文哲脫罪」，第一，柯文哲沒有去管都委會；第二，柯文哲如果最後給容積，也是基於市長權責；第三，柯文哲沒有收賄，金流都是其他人支持民眾黨和柯文哲的政治獻金。