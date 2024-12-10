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一名日本首相官邸的40歲辦公室職員，被爆出涉嫌性侵兩位未滿16歲的國中生，嫌犯已被警方逮捕，目前正在釐清案件細節。日本內閣官房長官林芳正今（10）日在記者會上被問到此事，坦承已收到相關報告，稱對此深感遺憾，將會嚴肅處理。根據《NHK》報導，任職於首相官邸的40歲辦公室職員小泉幸博，涉嫌在今年4月於橫濱市的一輛轎車內性侵了兩名國中女學生。小泉幸博被捕後承認犯行，但辯稱有給予對方現金，還說自己「所做的事情沒有任何問題」。據警方調查，兩位女學生各收到4000日圓，除了發生性行為當天外，女學生與小泉幸博之前也曾見面，其中一位學生似乎一直與小泉幸博保持聯繫。詳細案情始末仍待警方進一步調查釐清。根據日本現行刑法，成年人與未滿16歲未成年人發生性行為，一律以性侵論處。