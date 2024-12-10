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▲中山美穗在《情書》中高喊「你好嗎？我很好！」的橋段，是影迷津津樂道的名場面。（圖／可樂電影）

▲▼《情書》、《殺人結業弒》（下）將在台的10家影城限定上映2週。（圖／可樂電影）

▲中山美穗小檔案。（製表／NOWnews社群中心，圖片來源／中山美穗IG_）

日本女星中山美穗泡澡時發生意外，不幸於6日家中猝逝，享年54歲。為了紀念這位日本影視圈的巨星，台灣片商「可樂電影」今（10）日宣布將重映中山美穗的經典作品《情書》，以及她人生最後一部參演的電影《殺人結業弒》，2部作品將於12月20日起，限定2週於全台「10家限定戲院」聯映，完整詳情將於下週一公布。《情書》是1995年在日本上映的電影，台灣隔年才上映，是一部講述90年代的愛情故事，女主角渡邊博子（中山美穗 飾），因為思念去世的未婚夫藤井樹，決定寄信到未婚夫的舊家地址，不過信件卻輾轉送到一位同樣名叫「藤井樹」的女子手中，巧合的是，這名女版藤井樹，竟然是博子未婚夫藤井樹的國中同班同學。神奇的緣分讓兩人成為筆友，彼此分享記憶中的藤井樹時，博子卻在過程中發現，自己很有可能是未婚夫忘不了的初戀替代品。作品中，白雪皚皚的冬日浪漫場景，在當時吸引不少影迷遠赴北海道走訪，經典劇情更是讓粉絲無限回味，特別是電影尾聲的名場面：中山美穗在一望無際的雪地，向死去的愛人吶喊：「你好嗎？我很好！」看哭無數影迷，這句經典台詞也曾掀起流行。中山美穗的離世讓無數影迷心痛不已，不過她所留下的光影記憶並不會隨著時光流逝而黯然失色。「可樂電影」為了緬懷這位才華橫溢的演員，並想讓影迷再度沉浸在她塑造的角色中，特別策劃《情書》限量上映，並加碼聯映她在生涯後期挑戰驚悚題材的電影《殺人結業弒》，以此追憶她多元的表演魅力和對影壇的貢獻。《殺人結業弒》是中山美穗人生最後一部參演的電影，作品探討人性深處的脆弱與堅韌。中山美穗將角色的內心掙扎詮釋得淋漓盡致，飾演充滿謎團與掙扎的演技，讓人看到她在表演上的勇氣與突破，以及與以往截然不同的一面。不過《情書》跟《殺人結業弒》只會在台「限期2週」在特定戲院上映，「可樂電影」向《NOWnews今日新聞》表示目前還在跟戲院接洽中，預計會在10家影城上映，談妥後將於下週一在「可樂電影 Cola Films」臉書粉絲專頁公告，影迷屆時可至此查詢。