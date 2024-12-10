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▲勞動力發展署高屏澎東分署推薦多元培力伴手禮，以搶攻年節商機。(資料照／記者黃守作攝)

▲勞動力發展署高屏澎東分署多元培力就業計畫執行單位多款兼具在地特色與公益價值的年節伴手禮，圖為台東縣池上鄉萬安社區發展協會推出的萬事平安新春禮盒，象徵新的一年平安順遂。(圖／勞動部高屏澎東分署提供)

勞動部勞動力發展署高屏澎東分署今(10)日，推薦多元培力就業計畫執行單位多款兼具在地特色與公益價值的年節伴手禮，以搶攻年節商機，不僅能品嚐到道地美食，更能支持地方產業和弱勢族群，為家人朋友送上獨特的祝福，並為過年增添一份溫暖。勞動部勞動力發展署高屏澎東分署分署長郭耿華表示，高屏澎東分署所推薦多元培力就業計畫執行單位多款兼具在地特色與公益價值的這些年節伴手禮，包括高雄金沙酥禮盒、屏東椴木香菇禮盒、澎湖黑糖麻油薑，以及台東池上米禮盒，不僅是地方團體長期努力的成果，更提供了弱勢族群與失業者更多的就業機會。郭耿華說，而民眾在選購時，既能感受在地特色，也能支持社區永續發展與公益理念，為新年送上無價的祝福與心意，更能支持地方產業和弱勢族群，為過年增添一份溫暖。郭耿華指出，位於全台最南端的屏東縣牡丹鄉高士部落，以其豐富的林下經濟與生態文化聞名，高士社區發展協會精選部落特產，如椴木香菇、天然森林蜜及高士佛澤蘭茶，推出的紅寶石森林禮盒，讓禮物充滿自然氣息與部落故事，適合做為年節送禮，也是對原鄉文化的行動支持。郭耿華說，來自高雄市阿蓮區崙港社區發展協會的金沙酥禮盒，以當地飼養的白毛番鴨鴨蛋為主角，結合高雄百年老店的糕餅技藝，打造出酥脆餅皮包裹濃郁鴨蛋黃的金沙酥，每一口都濃縮了高雄風味，是送禮或自用的絕佳選擇。郭耿華並指出，台東縣池上鄉池上米聞名海外，其中面積最小的萬安社區卻擁有池上最大的有機田區，萬安社區發展協會以池上米的優良品質為基礎，推出萬事平安新春禮盒，精選友善耕作的139號梗米與芋香米，搭配池上風景明信片與限定紅包袋，象徵新年平安順遂，禮盒不僅展現池上米的優良品質，更代表著來自好山好水的滿滿心意。郭耿華說，而位在澎湖的湖西鄉成功社區發展協會以黑糖麻油薑重現漁村的幸福回憶，他說，過去冬季出海歸來的漁民總會享用一碗暖胃祛寒的黑糖麻油薑麵線，在成功社區努力復刻下，再度成為年節伴手禮的焦點，為家人朋友送上澎湖特有的溫暖滋味。