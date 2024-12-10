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▲隈研吾領軍開箱，指「勤美術館」是一座從地面長出的美術館，世界稀有。（圖／台中市府提供）

▲首檔特展邀請日本鬼才設計師佐藤大團隊策劃，副市長等人先睹為快。（圖／市府提供）

由日本建築大師隈研吾操刀設計的「勤美術館」今日舉行開幕剪綵，台中市副市長鄭照新致詞表示，「勤美術館」的落成，有如在勤美草悟道這頂皇冠，放上最重要的一顆寶石！隈研吾則說，「勤美術館」是一座從地面長出的美術館，世界稀有，他並領軍搶先開箱。歷經15年打造，佔地410坪，由隈研吾領軍設計的「勤美術館」，將於13日正式開幕，今天搶先開箱，勤美集團創辦人何明憲、勤美集團董事長林廷芳、勤美璞真文化藝術基金會執行長何承育、日本建築大師隈研吾、Nendo事務所策展人佐藤大等人皆出席剪綵，首檔特展邀請日本鬼才設計師佐藤大團隊策劃，集合雨、雲、紙、線與石五大展區。隈研吾分享，「勤美術館」是他在台灣首座文化場域作品，意義非凡。以唐草為設計靈感，「掀開大地」為建築主題，希望能消除自然與建築之間的藩籬，創造出一座與地景共生的有機建築，詮釋建築自然的共生關係。建築內部則注重人與空間的互動關係，運用木質格欄及岩板牆模擬大自然景象，增加觀眾猶如走入山林的體驗感。隈研吾也指出，大型開發案中的美術館，通常都安排在建築物裡面，可能需要上樓才能到達，而勤美術館是從地面上長出的美術館，在世界開發案中很稀有。他還說，台中充滿綠意，是一座非常美的城市，藉由勤美術館的落成，將為台中增加新頁，不只是台灣的台中，也是世界的台中，他也感謝團隊讓很難的設計圖能化為具體。副市長鄭照新表示，「勤美術館」的落成，有如在勤美草悟道這頂皇冠，放上最重要的一顆寶石，感謝勤美集團與勤美璞真文化藝術基金會，從勤美誠品、洲際酒店到勤美術館，為草悟道打造一個融合美學與永續的多元商圈，「誠美術館」更成為草悟道全新文化地標！鄭副市長指出，市府近年致力提升城市美學與藝文發展，打造藝文生活圈，從爵士音樂節年年舉辦，到「台中綠美圖」將於明年底開館營運，未來在勤美術館與綠美圖的館際合作下，相信可為市民帶來更豐富的藝術文化創新能量。勤美術館建築採鋼構型式，建築涵蓋地上一層，地下一層，佔地410坪廣闊的綠屋頂拉出曲面弧度，為了與草悟道綠意植地呼應，隈研吾建築團隊運用1282根形狀各異的木紋格柵與建築結合，並以大面積落地窗帶出空間穿透性，將內外地景視覺延伸更加開闊。勤美集團董事長林廷芳說明，勤美術館經歷10年以上淬煉，自2011年從閒置小學改造的臨時性美術館至2019年打造工家美術館，成功打破過去展覽僅能存在於白盒子內的距離感，10幾年來的在地經營早已扎根於這塊區域，成為勤美術館發展的養分。勤美璞真文化基金會何承育執行長也說，未來勤美集團會以這座國際級地景美術館成為長期據點，以「打開想像」為核心，持續帶領著市民實踐新的永續、創新、美感兼具的生活體驗。