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▲越南踩線團搭乘貴賓船，沿途觀賞高雄港建設。(圖／高雄港務分公司提供)

▲越南踩線團參訪大港迴聲，欣賞音樂銅鐘。(圖／高雄港務分公司提供)

越南旅行業者組踩線團於今(10)日參訪高雄港旅運中心海韻藝術廣場，及大港迴聲欣賞音樂銅鐘，並搭船沿途觀賞高雄港建設，俯瞰高雄港美景，在港市合作下，展現郵輪與水岸觀光之魅力。台灣港務公司總經理王錦榮表示，高雄市政府為推廣高雄豐富的觀光資源與旅遊魅力，邀請越南17家大型旅行社業者、Vie Travel集團、媒體及網紅部落客(KOL)組成踩線團，到高雄進行深度考察行程，以讓越南踩線團親身體驗高雄的文化底蘊與都市活力。王錦榮說，台灣港務公司高雄港務分公司配合高雄市政府相關規劃，安排越南踩線團到高雄港參訪，以感受高雄港及水岸觀光的獨特風采。王錦榮並說，為使越南踩線團深刻體驗高雄港區及水岸觀光的多元風貌，由高雄港務分公司人員陪同，到高雄港旅運中心參訪，介紹郵輪旅客通關及旅運設施，接續至3樓海韻藝術廣場欣賞公共藝術，並從海景第一排俯瞰高雄港的壯麗景緻，遠眺大港橋、駁二藝術特區、流行音樂中心，近距離欣賞85大樓及高雄展覽館等地標，充分感受高雄獨特的濱海都市風貌。高雄港務分公司並安排踩線團搭船暢遊高雄港，參觀港區景緻及港灣設施，見證高雄港口的現代化建設與港口運作，再造訪全台最大音樂銅鐘—大港迴聲，這是由1座搖擺鐘及37顆銅鐘組成港灣熱鬧聲景，重現高雄港香蕉碼頭起重機吊起盛裝香蕉竹簍的歷史意象，帶來視覺與聽覺的雙重享受。王錦榮指出，高雄港務分公司透過高雄港口特色與水岸觀光亮點的深度體驗，向越南踩線團展現高雄港作為亞洲郵輪旅遊樞紐的獨特魅力，使越南旅行業者對於高雄的觀光資源有著高度評價，認為結合郵輪旅程與多樣化的城市體驗，對越南旅客具吸引力。王錦榮並指出，高雄港作為我國最重要的港口，不僅是貨物貿易的重要樞紐，更是發展觀光經濟的核心角色，未來，高雄港務分公司將持續優化旅運設施與港口服務，以吸引更多國際郵輪選擇高雄港作為母港或掛靠港，期待為高雄帶來更多國際旅客，創造觀光效益與經濟商機。