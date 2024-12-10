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▲今年高雄跨年「六金級」卡司除了金曲、金音、金馬、金鐘、廣播金鐘獎，更加碼邀請世界棒球12強賽冠軍Team Taiwan 棒球英雄張政禹、陳柏清參加。（圖／記者郭凱杰攝,2024.12.10）

▲高雄跨年晚會主持人歐漢聲、陳明珠。（圖／記者郭凱杰攝,2024.12.10）

▲台鋼雄鷹啦啦隊女神一粒和Mingo也帶來精彩的表演。（圖／記者郭凱杰攝,2024.12.10）

▲今天的「2025高雄跨年晚會─亞灣星海奇航」記者會由上個月剛從高雄巨蛋出道的在地男團SCOOL揭開序幕。（圖／記者郭凱杰攝,2024.12.10）

「2025高雄跨年晚會─亞灣星海奇航」今（10）日舉行啟航記者會，副市長李懷仁今(10)日合體Team Taiwan棒球英雄張政禹、陳柏清及人氣男團SCOOL，與晚會主持人歐漢聲、陳明珠共同啟動，並公布「六金級」卡司，邀請全台民眾到夢時代跨年，享受「含金量」破表的超強卡司，以及250秒璀璨亞灣跨年花火。李懷仁表示，今年高雄跨年「六金級」卡司除了金曲、金音、金馬、金鐘、廣播金鐘獎，更加碼邀請世界棒球12強賽冠軍Team Taiwan 棒球英雄張政禹、陳柏清參今加，李懷仁強調「高雄辦活動不講武德」，跨年1年比1年精彩，感謝市民陪同打拚一整年，也呼籲大家趕快訂車票、飯店，甚至提早一天來觀光。今天的「2025高雄跨年晚會─亞灣星海奇航」記者會由上個月剛從高雄巨蛋出道的在地男團SCOOL揭開序幕，他們帶來選秀成團主題曲「Dream Of You」，對於即將登上跨年舞台，成員們興奮又緊張，私下也分享，喜歡高雄歌迷熱情，也難忘旗津美食。棒球英雄張政禹、陳柏清在台鋼雄鷹啦啦隊女神一粒和Mingo歡迎下登場。張政禹也透露，以前在高雄最愛吃中正競技館附近的黑輪攤，但是攤位沒有招牌，而身為球員沒有太多假日，跨年幾乎在家，這次出來陪伴大家，但當晚將帶來什麼樣的演出，他則賣足關子說「我會利用這段時間好好想一下，希望有機會帶給大家urprise。陳柏清則喜歡鹽埕區的鴨肉珍，他說，以往大多和朋友在KTV跨年，今年首次受邀參加跨年晚會，人生難得的經驗。主持人歐漢聲和陳明珠今同台亮相，陳明珠笑說，小時候曾買過「小時候」的偶像歐漢聲的明星卡片，才有動力考上大學，對於和偶像一同主持，「感覺像在作夢」。歐漢聲被Cue唱歌時，突然唱起羅志祥的《精武門》，笑說這首歌比較紅，他感覺來高雄主持很開心，屆時將把棒球英雄張政禹、陳柏清的簽名球送給現場觀眾。歐漢聲也透露他和副市長李懷仁在斗煥坪是當兵同梯。高市府表示，今年高雄跨年卡司含「金」量爆棚，繼日前公布金曲歌王歌后盧廣仲、徐佳瑩、傳奇女團2NE1成員SANDARA PARK獨家獻唱、金曲樂團告五人、麋先生、滅火器、《原子少年》冠軍男團U：NUS、《大嘻哈時代2》冠軍阿跨面，今日追加公布的金曲歌王許富凱、金曲新人Jocelyn 9.4.0、新生代實力演員張庭瑚、人氣男團SCOOL，還有Team Taiwan 棒球英雄張政禹、陳柏清、台鋼雄鷹WING STARS啦啦隊等，超猛卡司吸引粉絲搶訂車票飯店追星，相約全台民眾31日晚間6點55分高雄夢時代狂嗨一整夜！