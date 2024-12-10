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▲Energy阿弟（左）、牛奶（右）在蕭秉治（中）的雙慶功驚喜現身，為他助陣，並獻上賀禮。（圖／相信音樂提供）

▲歌迷們一起來參加蕭秉治（最前排中）的雙慶功演出，開心大合照。（圖／相信音樂提供）

蕭秉治7日在台北小巨蛋的「活著Alive」演唱會上淚謝女友Tracy在他經歷憂鬱症時不離不棄，粉絲聽了非常感動，更懷疑他要加碼訂下終身大事，他今（10日）為演唱會圓滿落幕及新專輯《完人》獲8個冠軍雙慶功，透露女友有告訴過他以後別再公開示愛，他會乖乖聽話，明年夏天轉赴高雄巨蛋的演唱會就不會有類似的表現，但他們會在跨年後飛洛杉磯度假，形容當地像第2個家，還大方公開最愛吃一家叫Quarters BBQ的韓國餐廳。被封為「破億神曲製造機」的蕭秉治，包括〈我還是愛著你〉、〈毒藥〉、〈射手〉等夯歌，歷年所有作品收入累積已達8位數，被問到個人是否至少有分到7位數，都不知該如何回答，只能承認個人投資理財方面還是交由媽媽處理，有買房子，卻不是在台北市。他的雙慶功還有「師弟」Energy牛奶、阿弟驚喜現身慶祝，也感謝他為Energy寫了〈分合〉一曲，讓他們多年後合體有新的代表作，且順便向他再邀歌，他表示幫他們寫完抒情歌，要再譜新曲就希望是首舞曲，阿弟也自薦和Energy夥伴們一起去當他高雄巨蛋演唱的嘉賓，聽得他直呼「榮幸」。他笑言完成小巨蛋演出，本想發懶兩天，結果第一天是宿醉，隔天到快半夜突然想寫歌就開始行動，大家都不敢相信他如此積極。他本週末和鼓鼓組成的GX在新北耶誕城演出，跨年要一起到台中的水湳和麗寶與大家一起倒數，跨完年才有空檔和Tracy一起到洛杉磯休息。有趣的是，洛城雖被他視為第2個家，問他在當地有否個人鍾愛的祕境景點，他卻除了Quarters BBQ這家最喜歡的餐廳外，剩下像聖塔莫尼卡海邊，或是環球影城等，都被嫌「太觀光客」，只好承認大部分時間還是常待在華人區。近來美國的治安惡化，眾所皆知，蕭秉治與女友常待在華人區放輕鬆，倒也可以避開治安較為敗壞的區域，至於是否有意願在當地購屋、譬如明星與名人雲集的比佛利山莊？他笑道：「應該是沒有辦法的吧？」