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國內14家上市金控今（2024）年11月自結獲利全數出爐，其中富邦金單月賺破新台幣百億元，達到103.6億元，創下歷年同月新高，累計前11月稅後盈餘1406.6億元，亦創歷年同期新高，每股稅後盈餘（EPS）10.03元，短短1年就賺了一個股本，相當驚人，也再拿下金控獲利3冠王。至於新光金則是單月唯一出現虧損的金控，11月虧了6.16億元，累計11月稅後仍賺194.9億、EPS為1.2元。今年11月14家金控稅後共賺了345億元，累計前11月大賺5714億元，創下歷史新高，年成長近6成，其中富邦金再度拿下單月、累計獲利及每股獲利王，光11月自結稅後盈餘就賺破百億元，達到103.6億元，累計前11月稅後獲利1406.6億元，EPS亦破10元，來到10.03元。而子公司富邦人壽、富邦證券單月獲利創歷年11月新高紀錄；台北富邦銀行、富邦證券累計前11月獲利創歷年同期新高，富邦人壽累計前11月獲利創歷年同期次高。國泰金11月自結稅後淨利44.7億元，累計稅後淨利1131億元，EPS達7.44元，累計稅後淨利及EPS皆創歷史次高紀錄。今年以來各子公司核心業務動能強健，獲利表現亮眼，子公司國泰世華銀行、國泰產險、國泰證券及國泰投信累計稅後淨利皆創歷史新高紀錄，國泰人壽累計稅後淨利創歷年次高。至於中信金11月自結稅後盈餘49.38億元，單月獲利排金控第二，累計前11月合併稅後盈餘683.27億元，已超越去年全年獲利，EPS為3.45元，亦創歷史新高，續創佳績，累計及每股獲利在金控排第三。同時，中信金旗下雙引擎中信銀行及台灣人壽累計前11月稅後淨利分別創下歷年同期最高及次高。凱基金11月自結稅後獲利21.61億元，累計前11月稅後獲利330.44億元，年成長75%，EPS為1.94元。凱基金表示，11月因美元持續走強，子公司凱基人壽整體避險成本降低，加上掌握國內股市波段行情，實現資本利得，創造穩定獲利表現，凱基人壽11月稅後獲利為11.28億元，今年前11月稅後獲利達223.87億元，年成長98%。玉山金自結11月稅後盈餘16.09億元，累計前11月稅後盈餘240.03億元，EPS為1.5元。公股獲利王兆豐金11月稅後純益9.49億元，累計前11月稅後純益320.61億元，EPS有2.17元。第一金11月稅後盈餘15.08億元，累計前11月稅後盈餘241.17億元，EPS為1.72元。華南金11月稅後純益15.92億元，累計前11月稅後純益211.93億元，EPS為1.54元。合庫金11月稅後盈餘12.95億元，累計前11月稅後盈餘188.94億元，EPS為1.21元。永豐金11月自結稅後盈餘10.01億元，累計1-11月稅後盈餘212.19億元，EPS為1.49元。台新金11月自結稅後淨利13.8億元，累計前11月稅後淨利192.8億元，EPS為1.35元，其中台新銀行11月稅後淨利12.8億元，累積稅後淨利167.5億元，年成長 18.9%，不過，台新人壽11月稅後淨損1億元，主因股市行情不佳致股票資本利得減少，累計稅後淨利18.2億元，較去年同期增加，主要因今年股票資本利得影響。