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國防部昨日表示，共軍宣布9日起至11日，於浙江及福建以東一帶空域，開設7處空域保留區，各界關注中國是否會在總統賴清德出訪返國後啟動「聯合利劍-2024C軍演」。外媒報導，中共高達90艘軍艦在台海周邊活動，國防部官員今（10）日未證實數量，但坦言「數字非常驚人」。媒體報導，中共12海警船在台海周邊活動，國軍衡山指揮所嚴密監控中。根據國防部公布「中共解放軍進入台海周邊空域活動示意圖」，自昨日上午6點至今日上午6點止，偵獲共機47架，其中16架逾越海峽中線，另有共艦12艘、公務船9艘持續在台海周邊活動。軍方下午表示，目前仍有12艘共艦正執行圍台警巡操演的行動，另自前（8）日起7至9艘海警船在我西南、東部、東北水域部署，不過在今日起已脫離至距岸150浬左右海域。根據《聯合報》報導，因應共軍動態，高雄左營軍港今日幾乎呈現「空港」狀態，海軍一級艦悉數出港因應。陸軍各作戰區也提升戒備，北部陸軍6軍團罕見在桃園國際機場北六哨口管制區內部署戰車，同時裝掛偽裝網執行戰備；中部地區10軍團則在台中大甲海灘工兵架設灘岸阻絕設置。國防部今日例行記者會上，情次室次長謝日升中將表示，共軍的動作不僅是嘗試全面封控台灣，也藉由兵力向外延伸，企圖達到區域拒止外軍的目的，共軍針對的對象當然不是只針對台灣，威脅也不是只有台灣，共軍想把台海內水化。他未正面回應是否如媒體報導所言突破90艘共艦，但直言「數字非常驚人」。