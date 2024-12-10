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反共YouTuber「八炯」近日發布「中國統戰紀錄片」，邀請原本挺共的統戰模板、網紅歌手「閩南狼PYC」陳柏源揭露中國如何透過網紅統戰，引發議論，未料，陳柏源因在片中聯繫許多親中台灣網紅，事後播放出相關片段，讓這些親中網紅人人自危，深怕被認為是臥底，急忙發出影片對中國表示忠誠。陳柏源在影片中致電給許多親中網紅，包括曾穿著台灣隊服出賽、領獎時卻舉起五星旗的跆拳教練李東憲，在對話中，李東憲喊話陳柏源可以回到中國繼續經營自媒體，影片出爐後，中國社群對陳柏源臥底的行徑氣到跳腳，也紛紛懷疑起部分在中國以及抖音上的台灣網紅，李東憲趕緊透過抖音發佈聲明影片，批評陳柏源設局他，直指陳錄音做局、掐頭去尾，並向中國表忠，「台灣的統一勢在必行，台灣是中國不可分割的一部分，我等同胞應齊心守護好我們的家園，統一才是台灣同胞最大的福祉！」陳柏源在紀錄片中也致電給日前曾帶蔣家第四代蔣友青前往浙江省拍片的抖音網紅「麥狗886」，麥狗886也趕緊透過抖音連發影片，反罵陳柏源是賣國賊搞背刺，胡亂剪輯影片，賺完中國人的錢後反扇中國人一巴掌，影片也不忘對中國表示忠誠，「不管有再垃圾的人，但也不要影響我們！如果我們兩邊越親近，大家機會越多，人民越富足」，強調自己還是希望兩岸一家親。八炯在發出影片後，週日（8日）凌晨在Threads點名另一親中網紅「台灣表妹」，大酸「你們幾坨人都要撐住！！小粉紅開始不信任舔共台灣人了」，本名李喬昕的台灣表妹目前還沒有回應。