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美國總統當選人川普即將上任，川普的美國本位主義以及經濟政策，讓投資人正一面倒看升美元匯率，然而，摩根士丹利分析師認為，這代表是時候該賣出美元了，並建議轉進其他2種貨幣。綜合外媒報導，摩根士丹利分析師群在一份名為「賣出時機到了」的報告中表示，「基於我們的談話，顯然一致堅定轉向美元在可預期的未來將持續走高。」以亞當斯（David Adams）為首的團隊表示，相較於歐元、澳幣和英鎊，多數投資人普遍預期美元在短期內升值，基於川普的新關稅政策和經濟指標。然而，大摩分析師認為，投資者可能高估川普政府調整美國貿易政策的速度、範圍和規模，研判政策公告與實施速度可能會有一段落差，且貿易限制大致聚焦中國。大摩分析師們認為，美元在投資人預期心理下已逐步推高，建議持有美元的投資人，可轉而買進澳幣或英鎊，因是這兩種貨幣相對較少於貿易緊張局勢中暴露危險，且兩種貨幣現在都在接近歷史低檔。